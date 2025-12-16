Voluntarios de Fundación Moeve en San Roque (Cádiz) colaboran para crear prótesis de manos impresas en 3D

Voluntarios de Fundación Moeve junto a integrantes de Ayúdame 3D, que han creado prótesis de manos impresas en 3D - FUNDACIÓN MOEVE

SAN ROQUE (CÁDIZ), 16 (EUROPA PRESS)

Fundación Moeve se ha unido a la ONG Ayúdame 3D para llevar a cabo en San Roque (Cádiz) un voluntariado enfocado en la preparación y montaje de prótesis de manos impresas en 3D para mejorar la autonomía y calidad de vida de personas con discapacidad en todo el mundo.

La actividad ha tenido lugar en el centro industrial de San Roque, donde 40 voluntarios han colaborado en el montaje de componentes de prótesis de manos que posteriormente van a ser enviadas de manera totalmente gratuita a sus destinatarios por la entidad colaboradora, ha indicado Fundación Moeve en una nota.

La jornada ha comenzado con una explicación didáctica por parte de Ayúdame 3D para dar a conocer el impacto que tiene la tecnología de impresión 3D en la vida de miles de personas y cómo cada gesto de voluntariado contribuye a generar "oportunidades reales de inclusión".

Tras esta introducción, los voluntarios se han dividido en grupos para llevar a cabo el proceso de preparación y ensamblaje de las prótesis, siguiendo las pautas técnicas marcadas por Ayúdame 3D y participando al mismo tiempo en una experiencia colaborativa y enriquecedora.

Estrella Blanco, responsable de Fundación Moeve en Cádiz, ha puesto en valor "la relevancia" de la iniciativa, resaltando que cierran el programa de voluntariado de este año con una actividad "de alto calado y gran impacto". "Ha sido enormemente especial para todos poder formar parte del proyecto de Ayúdame 3D y crear prótesis para personas que las necesitan, una acción con un impacto directo en la calidad de vida de las personas", ha manifestado.

Es por eso que ha agradecido la labor de todos los voluntarios que los han acompañado este año y a todas las entidades que "nos han permitido colaborar en iniciativas que mejoran la vida de personas de situación en vulnerabilidad, nuestros espacios naturales o nuestra biodiversidad".

A través de su programa de voluntariado, Fundación Moeve promueve la participación de los profesionales de la compañía mediante iniciativas de voluntariado, campañas de sensibilización, actividades solidarias y proyectos de impacto social en los diferentes centros de trabajo.

Esta acción de voluntariado, centrada en la creación de prótesis de manos, se enmarca en el programa impulsado por la fundación con motivo del Día Internacional del Voluntariado. La iniciativa se ha desarrollado durante dos semanas en los distintos territorios en los que Moeve tiene presencia en España y ha contado con la participación de 352 personas voluntarias.