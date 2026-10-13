Vox anuncia que apoyará una eventual moción de censura contra el alcalde de Algeciras pero no entrará en el gobierno

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Vox Algeciras, Antonio Gallardo. - VOX - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) ha anunciado que votará a favor de una eventual moción de censura para apartar a José Ignacio Landaluce de la Alcaldía, aunque ha señalado que no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá ninguna contraprestación a cambio de su apoyo.

En una nota, Vox ha manifestado que consideran que el PP ha tardado demasiado en actuar. "Si los motivos que llevaron al PP a apartar a Landaluce del Grupo Popular en el Senado eran suficientes para tomar aquella decisión, también lo eran para que hubiera dejado antes la Alcaldía de Algeciras", ha afirmado Vox, que ha añadido que "no puede pretender ahora aparecer como parte de la solución cuando ha dejado pasar demasiado tiempo y ha permitido que esta situación se enquistara".

Asimismo, ha afirmado que los vecinos de Algeciras "no merecen haber tenido que soportar esta situación de incertidumbre" y ha defendido que el Ayuntamiento "debe recuperar cuanto antes la estabilidad institucional y centrarse en los problemas reales de los algecireños".

Del mismo modo, ha subrayado que su decisión "no supone prejuzgar ni dar por probada ninguna culpabilidad respecto a las denuncias de agresión sexual formuladas contra Landaluce, cuya responsabilidad deberá ser determinada por los tribunales".

Finalmente, ha incidido en que Vox facilitará con los votos de sus cuatro concejales el cambio en la Alcaldía, pero no entrará en el Gobierno municipal ni exigirá ninguna contraprestación a cambio de su apoyo. "Los algecireños no pueden ser rehenes de una situación que el PP debió afrontar hace tiempo y que no abordó por conveniencia política", ha concluido.