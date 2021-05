Vox ensalza labor de sanitarios pero dice que la avenida de la Sanidad volverá a dedicarse a Juan Carlos I

CÁDIZ, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz y parlamentario por Cádiz, Manuel Gavira, ha ensalzado la labor de los sanitarios durante la pandemia en el homenaje que se le ha brindado con un monumento en la Avenida de la Sanidad Pública de capital gaditana. En este sentido, ha señalado que esa avenida --antes llamada Avenida Juan Carlos I-- "va a volver a cambiar de nombre y va a tener el mero componente monárquico que una ciudad como Cádiz merece a la Casa Real".

"El personal sanitario han sido nuestros ángeles de la guarda, ellos son los que han contenido la pandemia de una manera efectiva, pero también existen otros sectores esenciales que merecen el reconocimiento, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, los establecimientos alimenticios, farmacias o los servicios funerarios", ha manifestado en declaraciones a los periodistas.

Asimismo, ha afirmado que "ni que decir tiene que el reconocimiento que merecen los servicios sanitarios y los servicios esenciales están fuera de toda duda", así como que "todo el personal de la salud, sea pública, privada o concertada merecen el reconocimiento porque entre todos ellos han frenado esta pandemia".

No obstante, ha señalado que "no se puede olvidar una particularidad", como es el cambio de nombre de la ahora llamada Avenida de la Sanidad Pública "motivado por las políticas del Ayuntamiento de Cádiz, que no conoce lo que es la memoria y muestra una ingratitud al que fue el jefe del Estado durante tantos años y que ayudó a implementar la democracia en el país".

Por ello, Gavira ha aseverado que, "sin desmerecer y favoreciendo y ayudando a la sanidad pública, privada y concertada, esta avenida va a volver a cambiar de nombre y va a tener el mero componente monárquico que una ciudad como Cádiz merece a la Casa Real".