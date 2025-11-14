Vox exigirá que se restaure OCON Sur y la dimisión de Marlaska, que quiere ver "en el banquillo de los acusados"

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha exigido "que se restaure el OCON Sur" y ha anunciado que van a solicitar también formalmente la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska". "No vamos a cejar hasta que esté sentado en el banquillo de los acusados", ha añadido.

"Vemos las embarcaciones recorriendo la costa gaditana, riéndose de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y narcolanchas subiendo por el río Guadalquivir hasta llegar a Sevilla", ha manifestado en una nota Gavira, que ha añadido que "el Gobierno de Sánchez no solo pone en peligro a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sino que también está poniendo en peligro la salud de todos los andaluces y todos los españoles, permitiendo el narcotráfico".

En este sentido, ha afirmado que "los culpables de ese abandono y de ese atentado a la salud de los andaluces y de los españoles tienen dos nombres, que son Pedro Sánchez y, por supuesto, el de su ministro, indigno y cobarde, el señor Marlaska". Gavira ha manifestado que es "un indigno porque el día antes del asesinato de Miguel Ángel y David --los dos guardias civiles muertos en Barbate-- dijo que se estaba ganando la batalla al narcotráfico y "un cobarde porque escondió la embarcación en la que estaban los agentes de la Guardia Civil precisamente el día de su asesinato para que no lo viese la delegación que vino del Parlamento Europeo".

Según el portavoz de Vox, "Marlaska más que defender, proteger y amparar a quienes defienden a los andaluces y a los españoles está más preocupado por premiar al jefe de los servicios secretos de Marruecos, es decir, precisamente al Estado que es el origen de esas narcolanchas".

Finalmente, Gavira ha recordado que este jueves en Sevilla Vox "acompañó a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su concentración" y ha subrayado que "lo que nos vienen a decir es que en Barbate ahora mismo hay embarcaciones narcolanchas refugiadas".

SENTARSE CON EL PP "NO SIRVE DE NADA"

Por otra parte, Gavira ha hecho referencia a los acuerdos con el PP en gobiernos autonómicos preguntándose "de qué sirve sentarse en una mesa con el PP y llegar a acuerdos cuando ellos no van a cumplir".

Así, ha puesto de ejemplo de los acuerdos que llegó el grupo parlamentario de Vox en Andalucía el PP en enero de 2019 "que Juanma Moreno no ha cumplido". "Dice que hay que sentarse, negociar y acordar, pero luego el que no cumple los acuerdos es él", ha incidido.

Finalmente, ha manifestado en relación con los gobiernos autonómicos que "Vox se levantó de esos gobiernos precisamente porque el PP, por una instrucción que venía de la Unión Europea, pues dijo que nos teníamos que aguantar, tragar y comer con toda la inmigración ilegal que Sánchez nos estaba repartiendo". "Los problemas no se distribuyen, los problemas se resuelven y eso es lo que no entiende Juanma Moreno", ha concluido.