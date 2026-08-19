Vox formaliza su denuncia ante la Policía tras por las pintadas en su sede de Cádiz el 15 de agosto

Imagen del "acto vandálico" en la sede de Vox en Cádiz. - VOX

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente provincial de Vox Cádiz, Ramón Aumesquet, ha informado que la formación ha presentado una denuncia formal en la Policía Nacional por las pintadas realizadas durante la madrugada del pasado 15 de agosto en el exterior de la sede provincial de Cádiz, situada en la zona sur de Jerez de la Frontera.

Dicha denuncia ha sido formalizada por Antonio Fernández Campos, miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Cádiz, y recoge los daños ocasionados en distintos elementos de la fachada, muros y rejas del inmueble, como ha indicado en una nota la formación.

Aumesquet ha defendido que "las diferencias políticas se combaten con argumentos y en las urnas, no mediante pintadas ni vandalismo" y ha adelantado que Vox Cádiz está estudiando la posibilidad de presentar también una denuncia por un posible delito de odio contra la formación, en función de las circunstancias y del resultado de las actuaciones.

Sobre los hechos, ha condenado "rotundamente" lo sucedido y ha señalado que "quienes pretenden intimidar y silenciar a Vox mediante el vandalismo demuestran el escaso respeto que tienen por la democracia y la libertad".

En palabras del presidente provincial, "podrán pintar una pared, pero no van a silenciar a Vox", añadiendo que "seguiremos defendiendo nuestras ideas sin miedo y sin complejos".

Asimismo, desde Vox Cádiz han considerado "especialmente relevante" que los hechos se hayan producido en la sede provincial de una formación política "legalmente constituida y con representación institucional", por lo que en la denuncia solicitan que se esclarezca la autoría de las pintadas y se determine su posible motivación.

Por ello, la formación ha reclamado que se investigue si los hechos pudieran estar vinculados a la actividad política desarrollada por Vox o responder a una finalidad de "intimidación, hostigamiento o menoscabo contra la formación, sus afiliados, cargos públicos o su actividad política, sin perjuicio de la calificación jurídica que finalmente corresponda".

En la denuncia también se ha puesto en conocimiento de los agentes la posible existencia de cámaras de videovigilancia en establecimientos, comunidades de propietarios, garajes u otros inmuebles próximos que pudieran haber captado imágenes durante la madrugada de los hechos, teniendo en cuenta que determinados sistemas sobrescriben las grabaciones transcurrido un periodo de tiempo.