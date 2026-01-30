Vox ve "pacto de encubrimiento" de PP-A y PSOE tras el Pleno sobre Adamuz: "La omertá sigue más viva que nunca"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este viernes en declaraciones a los medios en Cádiz. - VOX EN ANDALUCÍA

CÁDIZ 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado este viernes, un día después de que este jueves el Parlamento de Andalucía celebrara un Pleno extraordinario sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que "el Partido Popular y el Partido Socialista firmaron un pacto de no agresión, un pacto de silencio y un pacto de encubrimiento".

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, Gavira se ha reafirmado en esa conclusión apuntando que "la omertá, el pacto entre populares y socialistas, sigue vivo más que nunca", al tiempo que ha reivindicado que su partido elevó el listón de exigencia porque "solo Vox habló de dimisión del ministro Puente en el Parlamento de Andalucía".

El portavoz de Vox en Andalucía ha remarcado el contraste de la exigencia que exhibió el Grupo Popular en el Senado ante la comparecencia del ministro de Transportes, a quien exigió reclamó su dimisión, con el hecho de que ese rol en el Pleno de la Asamblea legislativa autonómica lo asumió su partido.

"Es más, solo Vox le hizo las preguntas pertinentes al consejero de Presidencia y que por supuesto no tuvieron respuesta", ha considerado sobre su actitud también con el consejero Antonio Sanz, quien compareció en su condición de responsable de Sanidad y Emergencias.

Gavira ha subrayado esa conclusión de que PP y PSOE "firmaron tablas, llegaron a un empate" para de esa forma propiciar que "fingieron que era una comparecencia para hablar de lo que había pasado en Adamuz, pero no fue así", por cuanto ha blandido que cuando Sanz afirmó que "no hay que reprochar nada a nadie" se infería de ello que "populares y socialistas ya han llegado a un acuerdo".

El portavoz parlamentario de Vox ha considerado ante la misa funeral celebrada en Huelva en paralelo al debate celebrado en el Parlamento autonómico que "las víctimas lo que quieren son tres cosas", que ha concretado que "la verdad, justicia y que se depuren responsabilidades", y que eso supone que "no quieren escuchar del consejero de Presidencia que no hay nada que reprochar a nadie", en la idea de que "es la frase que define la relación entre populares y socialistas: no se tienen nada que reprochar".