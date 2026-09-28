Vuelca un camión en la A-408 entre Medina y Puerto Real, segundo accidente similar del día en la provincia de Cádiz

Camión volcado en la carretera A-408, entre Medina Sidonia y Puerto Real. - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

Un camión con remolque ha volcado lateralmente en la tarde de este lunes 28 de septiembre en la carretera A-408, entre Medina Sidonia y Puerto Real, siendo el segundo accidente que se registra en la provincia de Cádiz en esta jornada en circunstancias similares, tras el ocurrido por la mañana en Jédula.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, el incidente se ha producido sobre las 14,30 horas en el kilómetro 15 de la A-408 en sentido Puerto Real.

Al igual que en el accidente de por la mañana, el camión ha volcado hacia un lado, ocupando parte de la vía y sin que haya un segundo vehículo implicado.

A la llegada de los bomberos del parque de Medina, se observó que el conductor ha podido salir del vehículo por sus propios medios y está siendo atendido por los servicios sanitarios presentes en el lugar.

El camión presentaba una fuga en el tanque de combustible, por lo que los bomberos han procedido a neutralizarla mediante la aplicación de espuma sobre el vertido.

Hasta el lugar han acudido dos bomberos con un vehículo autobomba rural pesada (R-20), colaborando en la zona efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y de Conservación de Carreteras.

Cabe recordar que esta mañana un camión ha volcado también en un accidente en la carretera A-2200, que va de Jédula hacia la Junta de los Ríos. En este caso, el conductor quedó atrapado y tuvo que ser excarcelado por los bomberos, para ser trasladado después a un hospital.