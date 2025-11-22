Zambomba de Jerez (Cádiz) 2025: Aparcamientos y lanzaderas para llegar fácilmente al centro

Archivo - Imagen de una zambomba en Jerez de la Frontera durante el puente de la Constitución. - EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación navideña de Jerez (Cádiz) da también el pistoletazo de salida a las tradicionales zambombas. Durante estos días, la gran afluencia de visitantes complica la búsqueda de aparcamiento en la ciudad.

Para evitar inconvenientes, el Ayuntamiento ha habilitado las explanadas de Atracciones de la Feria y el parking del Estadio Pedro S. Garrido, facilitando así el estacionamiento. Además, se pondrá en marcha un servicio especial de lanzadera de autobuses urbanos desde estos emplazamientos hasta el centro de la ciudad, según detalla el propio Ayuntamiento en su página web, consultada por Europa Press.

Este servicio estará operativo hasta el próximo 20 de diciembre, los sábados, domingos y vísperas de festivos, y será gratuito hasta nuevo aviso.

En concreto, una de las líneas recogerá a los visitantes en las explanadas de Atracciones de la Feria, realizando un recorrido hasta el centro de la ciudad que finalizará en Alameda Cristina. Por su parte, la segunda línea partirá desde el Estadio Pedro S. Garrido con destino al Alcázar.