Zona Franca de Cádiz destaca la "fuerte presencia internacional" en el próximo Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el CEO de Navalia, Javier Arnau, presentan el Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 - ZONA FRANCA DE CÁDIZ

CÁDIZ 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Zona Franca de Cádiz ha subrayado que el Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025, que se celebrará en la capital del 24 al 26 de septiembre, tendrá "un marcado componente cultural" y "una fuerte presencia internacional", además de dar cobertura a un amplio programa de talleres, ponencias, coloquios, actividades paralelas y tres conferenciantes destacados como son Odile Rodríguez de la Fuente, Elsa Punset y Emilio Duró.

Así lo han puesto de manifiesto en rueda de prensa los representantes de las dos entidades organizadoras de la presente edición, el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y el CEO de Navalia, Javier Arnau, ha señalado el Consorcio en una nota.

González y Arnau han informado de las últimas novedades del evento, que se celebra en el Palacio de Congresos de Cádiz la próxima semana, y que convertirá la capital gaditana en "epicentro" de la economía azul y la construcción naval, con la innovación y el emprendimiento como "puntos clave" en un año con el enfoque de un mayor peso empresarial aportado por Navalia.

Una de las novedades "más importantes" para los organizadores es que este año todo el evento llevará integrado un componente cultural. Para canalizarlo, Zona Franca ha creado una alianza con la Academia de Bellas Artes de Cádiz que conllevará distintas acciones culturales con la temática central de los mares y océanos.

Otra novedad de este año será la creación de los Premios Blue Zone Forum Navalia Meeting, que reconocerán el trabajo realizado por personas y entidades en torno a la economía azul y a la industria naval. Serán entregados la noche del jueves y su galardón representa una obra de la artista gaditana Marina Gadea.

La presentación de la edición 2025 del Blue Zone Forum Navalia Meeting correrá a cargo de la conocida meteoróloga, Mercedes Martín, que abrirá la inauguración institucional y dará paso a la intervención de Odile Rodríguez de la Fuente y de los otros dos ponentes en los días siguientes.

Otro de los apartados que contarán con su presencia será el Foro Blue Women, un espacio dedicado exclusivamente a la presencia de la mujer en el sector de la economía azul, con el que se pretende dar visibilidad al "importante papel" que han desarrollado y desarrollan las mujeres en el sector azul y que este año tendrá como eje central la innovación.

Zona Franca ha destacado además la presencia internacional en el evento con la asistencia y participación activa de representantes de la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA), con su presidenta Claudia Perellano a la cabeza, representantes del Gobierno colombiano y de Cotecmar o el embajador de Canadá en España.

En esta línea habrá dos misiones inversas en el marco del Blue Zone Forum, una con el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) y otra con Andalucía Trade, la entidad de la Junta de Andalucía que promueve la actividad vinculada al comercio exterior.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha explicado que el Blue Zone Forum "se está consolidando como gran foro de la economía azul, de innovación y de transferencia del conocimiento", algo que "se demuestra con el nivel de asistencia que a día de hoy, donde ya rondan los 1.000 inscritos".

"Creemos que es importante ir de la mano con otras entidades públicas y privadas porque el trabajo conjunto nos hace más fuertes", ha afirmado, añadiendo que el ecosistema de economía azul, innovación y emprendimiento que están desarrollando "se enriquece día a día", y este tipo de encuentros "hacen posible concentrar el conocimiento, el tejido empresarial y crear las condiciones idóneas para que surjan oportunidades y se creen sinergias".

El programa también contará con un destacado programa dedicado a la industria y la construcción naval. En este sentido, Javier Arnau ha hecho hincapié del "buen momento" que vive el sector y que "seguro se pondrá de manifiesto" en la mesa redonda dedicada a los clústeres regionales de toda España.

La eólica marina será también protagonista durante la jornada del jueves, y el viernes el programa dará paso a la industria de la defensa, el segmento "con más proyección en este momento" para la construcción naval, contando para ello con la presencia de la Armada de España.

El Blue Zone Forum-Navalia Meeting 2025 se enmarca en el proyecto ZF Blue Core-Vivero de Empresas 4.0, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España Feder 2021-2027, a través de la Fundación Incyde.