La Zona Franca convoca este jueves el Pleno para aprobar el convenio para la construcción del nuevo hospital de Cádiz

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CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Cádiz ha anunciado que ha convocado un Pleno extraordinario para este jueves en el que se someterá a aprobación el convenio de colaboración entre la Institución Fiscal, el Ayuntamiento de la ciudad y la Consejería de Presidencia y Emergencias y la Consejería de Economía y Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, de la Junta de Andalucía para la cesión del suelo que permitirá la construcción del nuevo hospital en la antigua parcela de CASA.

En una nota, ha señalado que con la celebración de este Pleno la Zona Franca culminará todos los trabajos previos y necesarios para ratificar el convenio en el que se lleva trabajando entre las tres administraciones durantes meses y que permitirá avanzar en la construcción de este importante equipamiento sanitario para los gaditanos.

El delegado Especial del Estado en la Zona Franca, Fran González, ha querido subrayar que "con la celebración de este Pleno, el Consorcio ha cumplido fielmente y en plazo con lo comprometido entre las tres partes durante estos meses". "Estamos siguiendo el cronograma previsto y ejecutando todos los hitos necesarios para que se pudiera subscribir de manera inmediata, tal y como habíamos además anunciado de manera conjunta días atrás", ha añadido.

Una vez ratificado el texto del convenio por parte del Pleno del Consorcio, Fran González ha explicado que "se queda a expensas y a disposición de que la Junta de Andalucía formalice la culminación de sus trabajos y, por tanto, dé fecha para firmar el convenio lo antes posible".