Abre al tráfico la carretera de Pajarete afectada por el tren de borrascas de Cádiz

Carretera CA-5200 en la provincia de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

La vía provincial CA-5200, conocida como carretera de Pajarete, ya está abierta al tráfico después de que personal técnico del Área de Cooperación de Diputación, que coordina el diputado Javier Bello, haya verificado que esta comunicación ha recuperado plenamente sus prestaciones de seguridad vial tras concluir la reparación resuelta por la empresa Firmes y Carreteras SA y que fue contratada tras adoptarse la declaración de emergencia tras el tren de borrascas de enero-febrero.

En una nota, Diputación ha recordado que la reciente sucesión de borrascas provocó un deslizamiento de esta vía, concretamente en el kilómetro 13, lo que motivó la clausura al tráfico de la carretera entre los kilómetros 4 y 14.

Las obras sobre el terreno, tras adoptarse la emergencia de la reparación, comenzaron el 5 de marzo y en principio se estimó un plazo de ejecución de tres meses, si bien finalmente la intervención se ha llevado a cabo en algo más de dos meses conforme a un presupuesto de 309.867 euros.

Según ha explicado la Diputación, las obras han comprendido excavaciones, perfilado de taludes, colocación de un nuevo muro de escollera como base del terraplén, así como la consolidación de la cimentación de la calzada entre otras actuaciones. El tramo afectado presentaba una longitud de 30 metros.

La carretera de Pajarete se localiza en el centro geográfico de la provincia de Cádiz con un trazado de 16 kilómetros que proporciona uno de los accesos al núcleo urbano de San José del Valle y, en el otro extremo, desemboca en la CA-6200 que enlaza Paterna de Rivera con Alcalá de los Gazules.