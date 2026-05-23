Aplazado en Cádiz el acto de colocación de la estrella al autor del Carnaval Juan Carlos Aragón por "motivo familiar"

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CÁDIZ 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado este sábado, 23 de mayo, el aplazamiento sin fecha de la colocación de la estrella dedicada a Juan Carlos Aragón en el Paseo de la Fama del Carnaval de Cádiz, que iba a tener lugar este domingo, 24 de mayo, en la plaza de Fragela.

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, la decisión ha sido motivada por un escrito acompañado de diversa documentación en el que se pedía la cancelación del homenaje por un asunto acaecido en el entorno familiar.

Con el objetivo de recopilar más información sobre este asunto, tanto la colocación de la estrella como la mesa redonda que iba a tener lugar por la tarde en la Casa del Carnaval, quedan aplazadas.