La aplicación Dipucar propicia más de 1.100 trayectos en vehículos compartidos del personal de Diputación de Cádiz

Un vehículo frente al edificio de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha recordado que el pasado 18 de septiembre del año 2025 ponía en marcha una novedosa iniciativa destinada a fomentar el uso compartido de vehículos privados entre el personal de esta administración y sus organismos dependientes a través de una plataforma digital denominada Dipucar, que ha provocado hasta el momento más de 1.100 trayectos en vehículos compartidos.

En una nota, ha señalado que se trataba de una experiencia piloto con la intención de poner en contacto a personas que hacían trayectos similares a la hora de desplazarse hacia los diversos centros de trabajo de la Diputación por la provincia.

La idea era reducir el número de vehículos en circulación, optimizar los asientos de los que están en funcionamiento, compartir gastos, minimizar la huella de carbono asociada a la movilidad laboral, aliviar la presión sobre el aparcamiento en el entorno urbano y fomentar un modelo de movilidad más eficiente, con el personal público como ejemplo. Todo al mismo tiempo y con una única aplicación móvil.

Así, menos de un año después, los datos han validado la experiencia, según la Diputación, que ha señalado que desde mediados de septiembre hasta finales de julio la plataforma Dipucar ha registrado 1.139 viajes compartidos y validados. Estos desplazamientos representan más de 61.000 kilómetros realizados de forma compartida en el que han participado de forma efectiva en los desplazamientos más de 80 empleados registrados como usuarios en la comunidad Dipucar.

Diputación ha señalado que los datos muestran que Dipucar responde principalmente a una necesidad de movilidad laboral cotidiana, ya que más del 93 por ciento de los desplazamientos compartidos se concentra en las franjas horarias habituales de entrada y salida del trabajo: entre las 6 y las 7,59 horas y entre las 14 y las 15,59 horas. La distancia media de los trayectos compartidos se sitúa en unos 54 kilómetros, lo que refleja su especial utilidad para desplazamientos intermunicipales de media y larga distancia.

Además, ha indicado que en torno al 60 por ciento de los desplazamientos compartidos se ha realizado entre personas pertenecientes a la propia comunidad Dipucar, mientras que el 40 por ciento restante se ha producido mediante la conexión con personas usuarias de la red general de Tribbu, la plataforma que da soporte a la aplicación de la Diputación. Esta interoperabilidad constituye uno de los principales valores de la herramienta, ya que permite ampliar la oferta de trayectos y mejorar las oportunidades de emparejamiento.

Desde el Área de Transición Ecológica, cuyo responsable es el vicepresidente segundo Javier Vidal, se ha valorado de forma positiva estos datos, que demuestran la aceptación de esta herramienta entre el personal empleado público. De hecho, acaba de renovarse el contrato con la empresa proveedora del software, por lo que Dipucar seguirá estando disponible.

La Agencia Provincial de la Energía es la encargada de coordinar e impulsar esta iniciativa, acompañando la implantación y seguimiento técnico del proyecto, colaborando en la configuración del servicio, la comunicación al personal, la gestión de incentivos, la protección de los datos personales y la evaluación de sus resultados.