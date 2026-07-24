Arcos (Cádiz) celebra la 65ª Velada de las Nieves con un cartel de flamenco que "sigue muy vivo" en la ciudad

Vanesa Beltrán presentando la Velada de las Nieves de Arcos. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Velada de las Nieves de Arcos de la Frontera (Cádiz), con 65 ediciones a sus espaldas, es el segundo festival de flamenco más antiguo de Andalucía, según la organización, y una demostración de que "el flamenco sigue muy vivo en la ciudad" arcense, según han asegurado durante la presentación celebrada en la Diputación.

En este sentido, la responsable de Cultura de la Diputación de Cádiz, Vanea Beltrán, ha asegurado que se trata de un cartel de "primer nivel" que estará protagonizado por artistas de la talla de cantaores, bailaores y guitarristas como Ana de Caro, Javier Íbañez, 'Titi' Flores, Jesús Méndez, Antonio Higuero, María Terremoto, Nono Jero, Manuel Moreno 'El Pele', Niño Seve y Juan Fernández 'Farruquito'.

Estos "magníficos artistas" actuarán los días 3 y 4 de agosto, aunque la programación de la Velada comienza el 31 de julio, con actividades culturales, literarias y de participación ciudadana, por lo que un año más la Velada de las Nieves es "una oportunidad" para "disfrutar del flamenco" y de todo "el patrimonio artístico, histórico, cultural y humano" de Arcos, ha asegurado la diputada.

Asimismo, ha asegurado que la Diputación seguirá trabajando "para crear un turismo de calidad y, lo más importante, un turismo abierto a todo el público y a toda la ciudadanía".

En este sentido, la delegada de Cultura de la Junta en Cádiz, Tania Barcelona, ha expresado el "firme compromiso del Gobierno andaluz con el flamenco", que se articula mediante una convocatoria para organizar de forma conjunta festivales y eventos de especial interés cultural de flamenco en municipios de menos de 100.000 habitantes, como es el caso de la Velada de la Nieves en Arcos. El recital de la localidad serrana ofrece "un escaparate a nuestros artistas, atrae nuevos públicos y mantiene vivo ese legado que forma parte de la identidad andaluza", ha añadido.

También el alcalde de Arcos, Miguel Ródríguez, se ha referido a la relación de la localidad arcense y el flamenco, "al que se quiere seguir cuidando porque forma parte de la identidad y del patrimonio cultural de Arcos". El apoyo de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía "es fundamental" para que desde el Ayuntamiento "se pueda seguir ofreciendo un festival de la calidad que merece la ciudad", ha añadido el alcalde.

Durante la Velada de las Nieves se hará entrega de la Medalla de Oro del Festival a Manuel Gallardo Barroso, 'Manolo Zapata', "una persona que ha dedicado gran de su vida al flamenco y que ha contribuido de manera decisiva a mantener vivo este arte en Arcos de la Frontera", ha explicado el alcalde.

La Velada se complementa con la exposición fotográfica 'La luz con el tiempo dentro', a cargo de Claudia Ruiz Caro (Sala Víctor Marín del Palacio del Mayorazgo); la presentación del libro 'Pellizco y Compás, de Paqui Moreno (sábado 1 de agosto, a las 21,00 horas en el Palacio del Mayorazgo); y un flashmob dirigido por Nieves Cambayá y Carmen Pastrana (domingo 2 de agosto, a las 21,00 horas en el casco histórico) en el que participan vecinos y vecinas de Arcos.