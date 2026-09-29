Arte y patrimonio se dan la mano en la nueva edición del festival Open Arts en Castellar (Cádiz)

La vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán (c), y el alcalde de Castellar, Adrián Vaca (i), en la presentación del festival Open Arts - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Arte y patrimonio se darán la mano en la nueva edición del festival Open Arts, que se desarrollará los días 3 y 4 de octubre en el Castillo de Castellar de la Frontera y que está respaldada por la Diputación de Cádiz.

El programa, que ha sido presentado por la vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, y el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, contempla la apertura de talleres y galerías y una sucesión de actividades artísticas y culturales distribuidas por distintos espacios del municipio.

Está prevista la realización de talleres artísticos, actividades de cuentos y magia, microteatro, actuaciones musicales, grafitis de gran formato en vivo, taller de circo y espectáculo de fuego.

Vanesa Beltrán ha valorado "el escenario único" de este festival, destacando que Castellar es "bien conocida" por su patrimonio histórico, sus enclaves y "un halo privilegiado que le ha ido configurando con el paso del tiempo como uno de los mejores enclaves para vivir y sentir el arte".

La responsable de Cultura de la Diputación ha expresado que Open Arts "nos lleva a compartir en esta nueva edición un arte para todos los públicos", con elementos que llaman "especialmente la atención", como los talleres, malabares y fuegos intrínsecamente ligados al mundo del circo, que "crea ilusión y una simple pero entusiasta sonrisa".

Artistas que exponen y vecinos y vecinas que abren sus casas para acogerlos si es necesario, genera un clima que hace que estos espacios expositivos sean "únicos y diferentes", además de ser "una ocasión brillante que sirve de unión entre artistas y personas interesadas en el mundo del arte en su más pródiga difusión".

Beltrán ha justificado el apoyo de la Diputación a iniciativas como esta porque se quiere consolidar una provincia que sea "un referente en el mundo cultural en todas sus manifestaciones y ámbitos". Al respecto, ha asegurado que "lo estamos consiguiendo con dedicación y esfuerzo", como se viene demostrando a lo largo de estos años de mandato en la institución provincial.

El alcalde de Castellar, Adrián Vaca, ha enumerado todas las actividades se van a desarrollar en espacios emblemáticos de la localidad, como la Plaza Divino Salvador, la calle Alta, las plazas Corralejos, Arriola y de Armas y espacios privados como las viviendas de los vecinos y sus jardines, que ponen en estos días al servicio del público.

En concreto, ha indicado que serán 23 los artistas de origen chisparrero o vinculados a Castellar que expondrán sus obras en sus propios estudios o en espacios públicos y casas de particulares, que abren sus puertas para ofrecer una experiencia total de convivencia y puesta en valor del patrimonio local.

Es, en definitiva, un proyecto que "nace de la propia demanda de los artistas" y que dinamiza la economía, atrae visitantes y apuesta por lo local.