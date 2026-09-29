Almeida insiste en que acampada debería ser levantada ya y estudia "eventuales responsabilidades penales" de Martín

Decenas de personas continúan acampados por la situación de la vivienda a pesar de la lluvia, en la Puerta del Sol, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La lluvia ha obligado a los participantes de la acampada por el derecho a la vivienda a rea - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la acampada en la Puerta del Sol "debería ser levantada de forma inmediata", para cargar contra la "dejación de funciones" del delegado del Gobierno, Francisco Martín, contra quien estudia "eventuales responsabilidades penales", y ha invitado a los acampados a que lo hagan ante quien es el responsable, Pedro Sánchez.

"¿Por qué las tiendas de campaña valen en Sol y no en Ferraz?", se ha preguntado el alcalde desde el Palacio de Cibeles, preguntándose qué pasaría si la acampaña se trasladara ante la sede del PSOE en la convicción de que serían levantadas de inmediato por Martín.

Almeida ha insistido en que la acampada en Sol debería ser "levantada de forma inmediata", con independencia de que se respete el derecho a la protesta pero "no al margen de las normas y del ordenamiento jurídico, sin respetar los derechos de los demás".

"Si tuviéramos un delegado del Gobierno que cumpliera la ley y no que permitiera que la ley no se cumpla, sería levantada de inmediato esa acampada, que es lo que debe hacer y es a lo que nosotros vamos a insistir de forma permanente", ha remarcado.

"QUE VAYAN A LA MONCLOA"

El regidor ha calificado de "lamentables" las imágenes de "personas intentando subir las ventanas de la Presidencia de la Comunidad de Madrid o incluso haciendo pintadas en la fachada". Yo les digo, si son tan valientes que vayan a La Moncloa", ha espetado.

Y "si están esperando el Real Decreto de hoy y si el Real Decreto de hoy no les satisface, lo que tienen que hacer es ir a buscar a un responsable de ese Real Decreto, que vive en la Moncloa, que verán lo que va a tardar la Policía Nacional en desalojarles", ha apostillado.

"Lo que vale para el Palacio de la Moncloa no vale para la puerta del Sol", ha lamentado, para añadir que "los españoles son iguales ante la ley y se les tiene que tratar de la misma manera". "No se nos puede discriminar sencillamente porque pensemos de manera distinta y es lo que está haciendo el delegado de Gobierno en estos momentos", ha condenado.

En cuanto a Martín, desde el Gobierno municipal están "estudiando las diferentes opciones y la capacidad que se pueda tener en relación con estas acampadas". "Es aventurado poder decir algo que en este momento, pero lo que es cierto es que lo que no es aventurado es que el delegado del Gobierno está haciendo dejación de funciones, que no está ejerciendo las competencias que le corresponden", ha insistido. "Nosotros estamos estudiando incluso hasta la eventual responsabilidad penal que pueda tener el delegado", ha concluido.