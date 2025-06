La Bienal de Flamenco de Cádiz rinde homenaje a la figura de María Vargas

CÁDIZ 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, llega a su cuarta edición con una programación que crece hasta las nueve sedes, al incorporarse Chipiona, que corroboran que este arte Patrimonio Inmaterial de la Humanidad es seña de identidad de toda la provincia, que este año rinde homenaje a la figura de María Vargas.

Los detalles del calendario de recitales y actividades complementarias han sido ofrecidos en la Diputación de Cádiz en la que ha intervenido la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, acompañada por la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Tania Barcelona, el director de la Bienal, Mario González, y la artista homenajeada en esta edición, María Vargas.

En una nota, la Diputación ha señalado que entre los méritos de la extensa carrera de esta cantaora figuran contribuir a colocar a las artistas mujeres en el primer peldaño del flamenco o haber grabado con Manolo Sanlúcar y Paco de Lucía.

Su figura engrandece también el prestigio de esta Bienal, que reconoce la trayectoria de María Vargas "grande como artista, grande como persona y con un corazón grande", según la ha definido Vanesa Beltrán. Vargas protagonizará en su tierra natal, Sanlúcar, una de las actuaciones más señaladas de la programación el 15 de noviembre.

La diputada ha valorado el papel de los diferentes ayuntamientos que contribuyen a que estos 60 días del flamenco lleguen a sus municipios y ha indicado que las sedes donde se desarrollará son Algeciras, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Puerto Real El Puerto, Jerez, San Fernando y Sanlúcar, que durante dos meses enseñarán que la cultura del flamenco enraíza con diversos territorios gaditanos donde existe gran afición y forman parte de la historia de este arte.

Para Vanesa Beltrán esta cita le da "la oportunidad a artistas noveles, también por supuesto de primer nivel, que de alguna manera necesitan el respaldo de las administraciones".

Por su parte, la delegada territorial de Cultura, Tania Barcelona, se ha mostrado convencida que "apoyar eventos culturales en torno al flamenco es preservar nuestra identidad cultural, nuestro patrimonio inmaterial con valor universal". "Respaldar a nuestros artistas, a nuestras peñas y a nuestras escuelas es apostar por un sector cultural vivo, generador de empleo, de turismo y prestigio para Andalucía", ha añadido.

El director de la Bienal, Mario González, ha hecho un llamamiento para que se perciba esta iniciativa de un modo global, "no solamente es un evento festivo, sino que el flamenco es un motor cultural y económico para nuestra provincia que tanto necesitamos". Por eso ha pedido a las administraciones "que sigan apoyando a las peñas", como nexo de unión entre este emblema cultural y los aficionados y nuevas generaciones.

El director además de agradecer el apoyo institucional de la Diputación y la Junta de Andalucía, ha destacado la figura de María Vargas, imprescindible para entender el cante jondo, y ha señalado la variedad y riqueza de la programación de actividades paralelas, con masterclass, investigación por parte de reputados flamencólogos, talleres, actividades con escuelas de baile, entre otras previsiones.

Finalmente, María Vargas se ha mostrado emocionada y agradecida porque la Bienal se dedique a su figura. "El tiempo que me quede yo estoy orgullosa de seguir con mi cante gitano, flamenco, y le digo a toda la juventud de ahora que no lo dejen nunca y que sigan luchando, que esto nunca se pierda, que esto es nuestro, son nuestras raíces de nuestra cultura y que el día que yo me vaya yo tenga la satisfacción de que esto siga hasta el fin de los días", ha concluido.

Aún a falta de cerrar algunos nombres, la mezcla de artistas consagrados y valores de futuro incluye a Anabel Rivera, Macarena Ramírez, Carlos Carbonell, Alba Bazán, Raquel Villegas, Encarna Anillo, Leo Power, Pedro el Granadino, Alba Esper, José 'de los Camarones', Vanesa Reyes, José Méndez 'El Mijita', entre otros muchos.