La diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, el alcalde, Rubén Corrales, presentando la Recreación Histórica Villa de El Bosque. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La XVI 'Recreación Histórica Villa de El Bosque' se celebrará durante los días 20, 21 y 22 de noviembre para conmemorar así el nacimiento de la Villa hace 216 años, en 1810, cuando todo un pueblo sacó el orgullo para resistir a la invasión del ejército napoleónico plantando cara a los soldados invasores, que no esperaban una resistencia tan feroz en una pequeña aldea de la Sierra de Cádiz. Este ejercicio de supervivencia les valió un año después su reconocimiento como villa, y ahora, cada año, los vecinos de la localidad salen a recordarlo y recrearlo.

La nueva edición, que cuenta con el apoyo de Diputación, ha sido presentada en el Palacio Provincial por la diputada de Cultura, Vanesa Beltrán, el alcalde, Rubén Corrales, y representantes de la Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque, encargados de dar vida a los episodios históricos de la Guerra de la Independencia a su paso por la Sierra de Cádiz, según ha indicado en una nota la Diputación.

'El pueblo que desafió a un imperio' es el lema que adorna los carteles promocionales y que anuncia una acción colectiva de participación ciudadana, ya que 220 habitantes de la villa, con ropajes y atrezos, reviven aquellos días de batalla ante la mirada de los visitantes que se acercan atraídos por un espectáculo de pólvora, trabucos y escaramuzas, pero, también, por la buena gastronomía y la hospitalidad de los vecinos.

"Pone en auge nuestra historia, nuestra cultura y nuestros antepasados y es uno de los eventos más importantes de la provincia de Cádiz", ha afirmado la diputada de Cultura, que ha destacado el compromiso de la ciudadanía, "que pone todo su empeño, su ilusión y su esfuerzo para que la historia se haga realidad de nuevo". Además, Vanesa Beltrán ha recordado el aspecto de dinamizador turístico que tienen este tipo de celebraciones, ya que "no solo es un impulso económico para El Bosque, sino para toda la Sierra".

Por su parte, el alcalde, Rubén Corrales, ha agradecido "el apoyo a la cultura" de la Diputación, y se ha referido a esta nueva edición como "una llamada a la memoria, al orgullo y a la propia identidad". No hay que olvidar que El Bosque fue el primer pueblo de la Sierra en alzarse contra el ejército invasor.

En este sentido, ha recordado que las tropas napoleónicas saquearon e incendiaron el municipio y pensaron que habían triunfado, pero fracasaron porque no contaban con el valor de aquellos bosqueños que resistieron la ofensiva. Como en los últimos años, hay una recreación infantil para que se implique toda la ciudadanía porque, en su opinión, estos días se viven como "un latido colectivo, con personas de todas las edades que colaboran". Gastronomía, talleres y pasacalles aderezan una recreación histórica cada año más esperada.