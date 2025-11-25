Castellar estrena un nuevo monumento al caballo gracias al apoyo de la Diputación de Cádiz

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, durante la inauguración de la estatua ecuestre instalada en la Rotonda del Caballo en Castellar. - Nacho Frade - Europa Press

CASTELLAR DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio de Castellar cuenta con un nuevo monumento al caballo, convertido en un símbolo muy reconocible para chisparreros, chisparreras y visitantes, y que vuelve a dar vida a una de las rotondas de la localidad de acceso, en un punto estratégico, gracias al impulso de la Diputación de Cádiz.

Al acto han asistido la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, el alcalde de Castellar, Adrián Vaca, los artistas responsables de la obra, Sergio González 'Kiki' y Pablo Fernández Pujol, y autoridades locales, además de vecinos, según ha indicado en una nota Diputación.

La Diputación ha aportado la financiación para la realización de esta obra, que viene a sustituir a otra que también ejecutaron los mismos autores y que también sufragó la Diputación, y que se había convertido en una imagen icónica del imaginario del pueblo. La entidad provincial consolida así su compromiso con los municipios más pequeños y resuelve la ausencia de su antecesora, que había sido vandalizada, según ha indicado la Institución Provincial.

Durante su intervención, Almudena Martínez ha elogiado la labor de los autores, destacando se trata de artistas locales, uno de Castellar y otro de Cádiz, lo que da muestra el talento de la provincia justo cuando Jerez aspira a la Capitalidad Europea de la Cultura. Al restaurar este símbolo se embellece el paisaje urbano con un elemento para la posteridad, ya que la fibra de carbono del anterior monumento se sustituye por el cobre, más perdurable, con el que está diseñada la nueva escultura, según ha explicado la Diputación.

La rotonda del caballo representa la dualidad de pasado y presente de Castellar de la Frontera y es frecuentemente usada como referencia para indicar el camino hacia El Castillo de Castellar Viejo. Una referencia que se recupera para los vecinos y los visitantes.

La inversión total de la Diputación en esta obra, según ha indicado, se enmarca en su estrategia de apoyo a los ayuntamientos más pequeños, confirmando que su administración está al servicio de estas localidades. La presidenta ha reafirmado esta idea, de que estando en los pueblos, "sobre el terreno es donde se conocen las necesidades reales de los vecinos" y ha seguido ofreciendo el apoyo de la entidad para futuros proyectos.

En el presente año, la Institución provincial ha destinado 1,3 millones al municipio, no sólo para esta rotonda, sino también para planes de cooperación con ayuntamientos y subvenciones, según ha indicado.

Entre los programas que la Diputación desarrolla en Castellar ha destacado el Plan Impulsa para mejorar servicios públicos e infraestructuras, Cádiz Marcha, Transición Ecológica, el Plan de Obras y Servicios o fondos para proyectos culturales y turísticos, entre otros.