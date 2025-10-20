La Cronometrada de Castellar (Cádiz) se celebrará el 1 y 2 de noviembre con participación de cinco equipos locales

El vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación de Cádiz, Javier Vidal, presenta la Cronometrada de Castellar de la Frontera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Cronometrada de Castellar de la Frontera, en la provincia de Cádiz, se celebrará el 1 y 2 de noviembre con la participación de cinco equipos locales. Organizada por Escudería Sur, cuenta con el apoyo de la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Castellar y de diferentes patrocinadores privados.

La prueba automovilística se ha presentado a los medios en una conferencia de prensa celebrada en el Palacio Provincial, en la que han intervenido el vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la Diputación, Javier Vidal, el concejal adjunto de Deportes de Castellar, Daniel Orellana, el representante de la Federación Andaluza de Automovilismo, Rafael Martínez, y Francisco García Galera, de Escudería Sur.

La Diputación ha señalado en una nota que contribuye a la celebración de las diferentes carreras que forman parte del calendario automovilístico en la provincia con "el convencimiento" de que permiten generar actividad económica y promocionar diferentes lugares, como es el caso de Castellar.

Así lo ha explicado Javier Vidal en su intervención, en la que ha comentado que estas pruebas, "más allá del componente deportivo y el espectáculo", tienen también un componente "muy importante de imagen, de dar a conocer el entorno donde se realizan". Por ello, ha animado a visitar Castellar esos días para "disfrutar de la subida al Castillo que se desarrolla en un entorno maravilloso".

La cronometrada se desarrolla dos días consecutivos en un trazado de unos cuatro kilómetros, cada jornada con su propia entrega de premios, un formato que se repite por segundo año. El plazo de inscripción se mantiene abierto hasta el lunes 27 de octubre, aunque desde la organización adelantan que este tipo de carreras suelen contar con un abanico de entre 20 y 25 equipos participantes y, en este caso, con protagonismo de las escuderías locales.

En este aspecto ha puesto énfasis el concejal de Castellar, Daniel Orellana, que ha explicado que existe "una afición numerosa" al motor en la localidad y eso también favorece que sea sede de esta prueba.

"Queremos agradecer a los empresarios locales y a los corredores locales que nos ayudan para que esta prueba se haga posible", ha afirmado Orellana, que ha invitado "a todos los amantes del motor" a que vengan a pasar "un buen fin de semana con nosotros".

Francisco García Galera ha hablado de hasta cinco equipos locales que competirán en la prueba y ha explicado que Castellar ha sido "cuna del automovilismo" en el Campo de Gibraltar, cuando "hace más de 20 años, en 2004, Escudería Sur introdujo la primera prueba de carretera en el municipio".

Tras diferentes vicisitudes, pandemia incluida, esta tradición "sigue viva" con el formato de cronometrada de cuatro kilómetros, que vive su segunda edición y que consolida la relación de la localidad con el automovilismo.

La total implicación de todas las partes por la prueba ha sido "determinante" para su inclusión en el calendario del Campeonato de Andalucía de Cronometradas. En lo deportivo, los atractivos de la carrera pasan por un trazado muy técnico y sinuoso y con unas vistas espectaculares para los aficionados, se ha explicado al respecto.