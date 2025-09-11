Un curso de Ademur financiado por Diputación de Cádiz forma en Chipiona a 15 mujeres en atención a dependientes

La responsable del Servicio de Igualdad y Diversidad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel María Fernández, y la presidenta de Ademur, Azucena González, acuden al inicio de un curso a mujeres - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CHIPIONA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

Un total de 15 mujeres acaban de iniciar su formación en 'Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en el domicilio' en Chipiona, un curso puesto en marcha por la Asociación de Mujeres Rurales (Ademur) con la colaboración de la Diputación de Cádiz.

La responsable del Servicio de Igualdad y Diversidad en la Diputación, Susana Sánchez Toro, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Chipiona, Isabel María Fernández, y la presidenta de Ademur, Azucena González, han acudido a la primera jornada del curso para dar la bienvenida a las alumnas, ha indicado la institución provincial en una nota.

La iniciativa se suma al Programa de Formación para el Empleo Femenino puesto en marcha de nuevo este año por el Servicio de Igualdad. El programa pone a disposición de las mujeres siete cursos destinados a promover el empleo en femenino en otras tantas localidades de la provincia.

En concreto, quienes asisten obtienen formación certificada en las familias profesionales de 'Servicios Socioculturales y a la Comunidad' y de 'Hostelería y Turismo'.

Las acciones formativas se desarrollarán en Chipiona, Torre Alháquime, Medina Sidonia, San Martín del Tesorillo, Tarifa y Facinas, y el plazo para inscribirse continúa abierto.

En cuanto al curso de Ademur en Chipiona, las alumnas son mujeres en situación de desempleo de entre 25 y 50 años, con interés en obtener formación cualificada en un sector con amplias posibilidades de inserción. La prueba del interés suscitado entre las posibles destinatarias está en que ha sido necesario hacer una selección, dado el número de mujeres que se han inscrito.

El curso consta de 350 horas semipresenciales, de contenido teórico y práctico en materias como higiene y atención sanitaria domiciliaria, atención y apoyo psicosocial y organización del domicilio de las personas dependientes. Además, recibirán una formación específica en emprendimiento y realizarán prácticas profesionales no laborales.

Para su desarrollo, la organización cuenta con una ayuda de más de 11.000 euros procedentes de la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva del Servicio de Igualdad destinada a asociaciones y federaciones de mujeres, asociaciones LGTBI y otras entidades sin ánimo de lucro.

El proyecto de Ademur subvencionado se titula 'La profesionalización de los cuidados como medida de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural'. El objetivo es mejorar la cualificación profesional de mujeres en el ámbito rural, donde la falta de servicios sociosanitarios suponen una carga añadida a la desigualdad estructural que afecta a las mujeres.