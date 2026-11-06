Diputación de Cádiz aborda con vecinos de La Muela de Vejer acciones para mejorar la seguridad vial

El diputado de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, junto a representantes de la Asociación de Vecinos de La Muela de Vejer de la Frontera. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El diputado de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de vecinos de La Muela de Vejer de la Frontera para abordar la situación de la carretera provincial que gestiona el ente provincial en esta zona residencial de la localidad, y estudiar posibles soluciones que permitan mejorar la seguridad vial en su entorno.

El encuentro ha servido para analizar las necesidades trasladadas por los vecinos sobre la carretera provincial CA-4200, que conecta esta zona con el resto del municipio de Vejer, como ha indicado la Diputación en una nota.

Se trata de un espacio con numerosas viviendas y que requiere mejoras para que los vehículos puedan acceder a la carretera principal en condiciones de seguridad.

Durante la reunión, Bello ha mostrado su disposición a continuar trabajando de la mano de la asociación vecinal para estudiar las distintas alternativas. En ese encuentro ha destacado la importancia de mantener "una comunicación permanente" con ellos, ya que "detrás de cada carretera hay vecinos, familias y personas que necesitan desplazarse con seguridad".

"Nuestro compromiso es escuchar sus preocupaciones, estudiar las posibles actuaciones y trabajar para que las infraestructuras respondan a las necesidades reales de quienes las utilizan", ha manifestado el responsable provincial.