Diputación de Cádiz abre el plazo para la presentación de actuaciones al Plan Cádiz Marcha+ 2026

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, en el Consejo de Alcaldías. ARCHIVO. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha abierto el plazo para la presentación de actuaciones al Plan Cádiz Marcha+ 2026, a las que pueden acogerse los 45 ayuntamientos y las diez entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.

Las bases que regulan la aplicación de dicho plan, que fueron publicadas en el Tablón de Edictos de la institución provincial el pasado 8 de mayo, determinan que las localidades disponen de diez días hábiles a partir de esta publicación para presentar sus respectivas actuaciones, con lo que tienen como plazo hasta el día 22 de mayo, ha indicado la Diputación en una nota.

Hace unas dos semanas, la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, daba a conocer los detalles de esta nueva edición del Cádiz Marcha+ a los representantes de las 55 localidades gaditanas en el transcurso de un Consejo de Alcaldías.

Entonces, les avanzaba "el importante incremento presupuestario" que trae consigo este año el plan, que gestiona el Área de Desarrollo Local y Asistencia a Municipios, de la que es responsable el vicepresidente quinto, Sebastián Hidalgo.

Como dato principal, se ha destacado la inversión global gracias de 33.715.000 euros procedente del remanente de Tesorería. Con esta cantidad se dará cobertura no sólo a inversiones municipales como en años anteriores, sino que se amplía su finalidad a todo tipo de actuaciones por parte de los ayuntamientos para la reparación, restitución, reconstrucción, rehabilitación, nueva creación u otras análogas, enfocadas a paliar los efectos de los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos en la provincia durante el primer trimestre de 2026, y al crecimiento y desarrollo de las entidades locales en el ejercicio de sus competencias.

La subvención se podrá destinar a la financiación de la asistencia técnica externa vinculada a la actuación, para la redacción del proyecto, memorias técnicas, pliegos de prescripciones técnicas particulares, estudios previos necesarios, dirección facultativa o coordinación de seguridad y salud, para las entidades locales que asuman la contratación de la actuación.

Por otro lado, el Plan Cádiz Marcha+ 2026 incluye un aumento del número de actuaciones subvencionables. A este respecto se ha indicado que los municipios con más de 20.000 habitantes podrán ejecutar un máximo de tres actuaciones, mientras que los de menos de 20.000 habitantes y las ELA pueden solicitar cuatro.

La distribución del presupuesto atiende a criterios económicos, de población y de equidad. Así, se establecen cinco grupos por tramos límites de subvención, tres de ellos entre los municipios de menos de 20.000 habitantes, que optarán a subvenciones de hasta 600.000 euros, de 660.000 euros y de hasta 795.000 euros. Entre los de más de 20.000 habitantes pueden solicitar para financiar sus actuaciones ayudas de hasta 600.000 euros y de un límite 845.000 euros.

Respecto a las entidades locales autónomas, las cuantías oscilan entre los 375.000 euros y los 245.000 euros.

Una vez aprobadas las actuaciones, los respectivos municipios o ELA dispondrán como plazo para la finalización de las obras hasta el 20 de octubre de 2028.