Sanz (PP) señala a la primera semana de junio como inicio de la obra de la Ciudad de la Justicia de Algeciras

El candidato por el PP de Cádiz a las elecciones autonómicas del 17 de marzo, Antonio Sanz, en Algeciras - PP DE CÁDIZ

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El candidato por el PP de Cádiz a las elecciones autonómicas del 17 de marzo, Antonio Sanz, ha adelantado que las obras de la Ciudad de la Justicia de Algeciras podrán comenzar "durante la primera semana de junio", manifestando con ello "el compromiso del Partido Popular y del Gobierno de Juanma Moreno con este municipio y con el Campo de Gibraltar".

En un acto en Algeciras, ha señalado que el cartel actual de las obras, "a diferencia del que colgó el PSOE en 2007, no es de pega" sino "una realidad y se va a ejecutar".

Antonio Sanz ha explicado que los trámites "no sólo están en marcha, sino que avanzan a buen ritmo", y que ya se cuenta con el acta de replanteo que certifica sobre el terreno que las condiciones son adecuadas para el inicio de los trabajos, así como la declaración responsable para la demolición.

A finales de este mismo mes ya podrá resolverse la concesión de la licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Algeciras, por lo que, si se cumplen los plazos administrativos previstos, el inicio efectivo de la obra de construcción "podría producirse durante la primera semana de junio", como ha manifestado el candidato del PP.

En ese sentido, ha celebrado que "se pone así fin a décadas de promesas incumplidas" y se dota a Algeciras de unas instalaciones judiciales "modernas, funcionales, sostenibles y adaptadas a las verdaderas necesidades de los juristas".

Ha añadido que la apuesta por mejorar la estructura judicial y ofrecer un servicio de calidad en toda Andalucía "se ha revalidado precisamente hoy" con la aprobación en Consejo de Gobierno del I Plan Estratégico de Justicia 2023-2030, que se vertebra en cinco ejes: Infraestructuras judiciales, recursos humanos, digitalización, humanización y sostenibilidad.

La nueva Ciudad de la Justicia, con una inversión de casi 30 millones de euros, contará con una superficie construida de 13.086 metros cuadrados en la que se albergará la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia., la Sección de Violencia sobre la Mujer, la Sección Penal, Vigilancia Penitenciaria, Juzgado de Guardia, Sección y Fiscalía de Menores, con espacios independientes, Fiscalía de Área de Algeciras, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Servicios comunes procesales., Servicios de mediación.

El edificio contará con diez salas de vistas, tres de grandes dimensiones para juicios con jurado y macrocausas, dos salas Gesell, salas de lactancia, zona específica de detenidos, aparcamientos y espacios adaptados a las necesidades actuales y futuras de la Administración de Justicia.

Desde el punto de vista funcional, el diseño incorpora cuatro accesos diferenciados y circuitos completamente segregados para ciudadanía, profesionales, personal judicial, detenidos y menores, mejorando de forma sustancial la seguridad, la operatividad y la atención al ciudadano.

Además, será el primer edificio judicial de Andalucía concebido como Near Zero Building, con consumo energético casi nulo, incorporando cubiertas ajardinadas, placas fotovoltaicas, climatización eficiente, iluminación LED, envolvente térmica optimizada, ventilación natural y plena accesibilidad.

El candidato del PP ha destacado que con esta actuación se pondrá fin a "décadas de dispersión, insuficiencia y precariedad en las infraestructuras judiciales de la ciudad", que crecieron mediante "ampliaciones parciales, adaptaciones improvisadas y soluciones coyunturales, sin una planificación integral que diera respuesta a las necesidades reales".

Actualmente, el partido judicial de Algeciras presta servicio a 166.479 habitantes, incluyendo Algeciras, Los Barrios y Tarifa, y actualmente cuenta con más de 20 órganos judiciales repartidos en cinco sedes distintas, con un total de 9.405 metros cuadrados claramente insuficientes para responder a las necesidades reales del servicio público de Justicia.

Ahora, Algeciras pasará de "un modelo fragmentado en cinco edificios a una organización racionalizada en dos grandes sedes judiciales", alcanzando una capacidad global de 18.152 metros cuadrados, prácticamente el doble del espacio actual.

Sanz ha puesto en valor la importancia de esta actuación, "uno de los proyectos más relevantes del Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía", con el que se "ofrece una solución estructural definitiva que permitirá superar un modelo judicial disperso y envejecido, mejorar la atención al ciudadano, reforzar la seguridad, optimizar recursos y dotar al Campo de Gibraltar de unas infraestructuras judiciales modernas, eficientes y preparadas para el futuro".

El plazo de ejecución de la obra es de 38 meses, dividido en dos fases, una primera, con una duración prevista de 18 meses, para la construcción del torreón de seis plantas, manteniendo la actividad judicial en funcionamiento, y la demolición del pabellón norte actualmente en desuso.

La segunda fase, con una estimación de obra de 20 meses, dará comienzo una vez trasladados los órganos judiciales al nuevo espacio construido y supondrá la demolición completa del edificio actual y la ejecución del resto de la Ciudad de la Justicia.

"La nueva Ciudad de la Justicia es otro ejemplo de esa política útil que ejerce el Partido Popular, que cumple con su palabra", ha asegurado, a la par que ha defendido que "es lo que está en juego precisamente el próximo 17 de mayo, que Algeciras y Andalucía sigan avanzando".