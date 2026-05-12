Victoria Fernández (PSOE) pide a los cordobeses que acudan a votar "pensando en lo que ocurre en sus hogares"

Victoria Fernández pide el voto para la lista que presenta el PSOE al Parlamento andaluz por Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Victoria Fernández, ha hecho este martes un llamamiento a los cordobeses para que acudan a las urnas "pensando en lo que ocurre cada día en sus hogares, y defendiendo con su voto los servicios públicos y el modelo social andaluz".

Para ello, según ha informado el PSOE en una nota, ha llamado especialmente a los indecisos que, según las encuestas, conforman entre un 12 y un 15% del electorado, a los que ha exhortado a considerar un "voto reflexivo para el PSOE", con el objetivo de que "Andalucía progrese".

Fernández ha recordado que durante las últimas semanas la candidatura socialista ha recorrido los distintos distritos y barrios de Córdoba "dialogando con la ciudadanía sobre la importancia de esta convocatoria electoral y de unos servicios públicos fuertes, que permitan seguir sosteniendo a la clase media".

La candidata socialista ha insistido en que "no estamos votando únicamente un modo de gestión, sino un modelo de sociedad", subrayando que la sanidad pública, la educación, la atención a la dependencia y las políticas de vivienda "son elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades y la dignidad de las familias andaluzas".

En este sentido, ha dirigido un mensaje especialmente a las personas mayores, a los jóvenes, a las mujeres y a quienes aún permanecen indecisos ante la cita electoral. "Es importante que el voto del 17 de mayo se haga en base a la realidad que viven las familias", que está marcada por "las listas de espera sanitarias, las dificultades para acceder a la dependencia, y los jóvenes que no pueden emanciparse porque no pueden pagar una vivienda o porque tienen que asumir el coste de su formación", ha señalado.

Victoria Fernández ha destacado, además, "el papel fundamental de las mujeres en esta campaña electoral", afirmando que "la fuerza de las mujeres será clave en esta convocatoria". Por ello, ha apelado a "un voto reflexivo, alejado del ruido y centrado en las necesidades reales de las personas y en la defensa de los servicios públicos".

Preguntada por el debate electoral celebrado ayer lunes en Canal Sur Televisión entre los candidatos a las Presidencia de la Junta de Andalucía, Fernández ha valorado "la solvencia, el rigor y la elegancia" demostrados por la candidata del PSOE, María Jesús Montero, durante el encuentro.

Junto a ello, Fernández ha lamentado las declaraciones del candidato del Partido Popular, Juanma Moreno, en relación con el fallecimiento de dos agentes de la Guardia Civil en acto de servicio y el accidente ferroviario de Adamuz, considerando "muy grave la instrumentalización del dolor con fines electorales".

"Cuando ocurren tragedias de esta magnitud, la respuesta debe ser la unión institucional, el respeto y la búsqueda de soluciones, no el uso partidista del sufrimiento", ha manifestado, poniendo Fernánez como ejemplo "el comportamiento cívico, ético e institucional" mostrado por el alcalde de Adamuz, el socialista Rafael Ángel Moreno, y por las propias asociaciones de víctimas, que han reclamado respeto y responsabilidad política ante unos hechos tan dolorosos.

Finalmente, Victoria Fernández ha reiterado que el próximo 17 de mayo Andalucía decide qué sociedad quiere construir", insistiendo en la necesidad de "poner a las personas en el centro de las políticas públicas".