Bustinduy se estrena este miércoles en la campaña del 17M junto a Maíllo mientras Belarra ofrece un acto en Sevilla

El ministro de Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' con la participación del candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía celebra tres actos este miércoles, 13 de mayo, con ministros y líderes nacionales de los partidos que conforman la coalición, aunque ninguno de ellos coincidirán entre sí durante la campaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Finalmente, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo Economía Social, Yolanda Díaz, no acudirá al acto previsto en Chiclana de la Frontera (Cádiz) debido a un esguince que ha obligado a cambiar su agenda. Quien si participará será la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que ha estado presente en algunos eventos de la coalición en Sevilla en los últimos días.

Otro ministro, Pablo Bustinduy, arropará este miércoles al candidato a la Junta, Antonio Maíllo, en un acto en Málaga. El titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 se estrena en una campaña en la que también estará presente en un gran acto en Córdoba este jueves, solo un día antes del cierre, junto a Maíllo y Rego.

En paralelo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, vuelve a Andalucía, tras su paso la pasada semana por Jaén, en un acto en El Corinil (Sevilla). Allí compartirá escenario con el número seis de la coalición por Cádiz, Juan Antonio Delgado, quien iba a ser el candidato de Podemos a la Junta antes de unirse a Por Andalucía.

Según ha anunciado el partido en una publicación en sus redes sociales, Belarra también estará acompañada por la número dos de la coalición por Sevilla, Alejandra Durán, la diputada y exsecretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, el dirigente sindical, Diego Cañamero, y el miembro de la directiva del partido en Andalucía, Julio de la Torre.

"UNA CAMPAÑA DESCENTRALIZADA"

Pese a tener una mayor presencia estatal en la campaña en los últimos días, a excepción de Bustinduy y Rego, no está previsto ningún acto en conjunto con Maíllo de ningún otro ministro o líder nacional de los partidos que conforman la coalición.

Preguntada por el asunto, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha defendido este lunes la campaña "descentralizada" y apegada al territorio de la coalición. "Pocas lecciones podemos dar desde Madrid de cómo debe hacerse una campaña electoral en un territorio como Andalucía", ha indicado.

Respecto a la falta de actos conjuntos con las líderes estatales de Podemos, Hernández ha desgranado que es una pregunta más dirigida al partido morado pero ha resaltado que Podemos acordó reeditar la coalición. "Estamos trabajando intensamente en la campaña, ministerios, formaciones políticas, líderes y dirigentes del espacio. Nos vamos a implicar activamente por y para ello", ha subrayado.

Por su parte, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha esquivado esta cuestión y se ha limitado a decir que aún no están todos os actos cerrados de campaña, tras ser preguntado por la falta de actos conjuntos con Maíllo y los ministros de Sumar.

En rueda de prensa ese lunes en Madrid ha subrayado que Podemos va a "darlo todo" en esta última semana con el "objetivo ineludible de impedir un Gobierno de la derecha en Andalucía".

UN REFUERZO DE FIGURAS NACIONALES

Durante la semana hay previstos actos con varios líderes, diputados y miembros de Sumar a nivel nacional. Es el caso del secretario general del Partido Comunista de España (PCE) y portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, que estará en Córdoba el día 13 y en Granada el 14.

También participará en la campaña, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, con actos y agenda en Granada el 13 de mayo y Cádiz el 14. La eurodiputada Estrella Galán participará en la campaña de Cádiz el jueves junto a colectivos de solidaridad con Palestina, según ha indicado la coalición en una nota. La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, desarrollará agenda en Sevilla el 12 de mayo y en Jaén el 13.

Asimismo, tendrán actos con el ex eurodiputado Manu Pineda, en Granada el 13 y el diputado Francisco Sierra tiene agenda en Sevilla los días 13 y 14. La actual portavoz parlamentaria de Por Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las anteriores elecciones mantiene agenda de campaña en Almería el 13 y en Granada el 14.