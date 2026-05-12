Por Andalucía culpa al PP en la Junta del "deterioro" de los servicios públicos en el Campo de Gibraltar (Cádiz)

La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la candidata por Cádiz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, en un acto en Algeciras - POR ANDALUCÍA

ALGECIRAS (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La diputada y portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la candidata por Cádiz de Por Andalucía, Esperanza Gómez, han mantenido una reunión con UGT y CCOO, los dos sindicatos mayoritarios del Campo de Gibraltar, donde han acusado al Gobierno de Juanma Moreno (PP) del "deterioro" de los servicios públicos en esta comarca gaditana.

En una nota de Por Andalucía, ambas han apremiado a "la necesidad de revertir la situación", comprometiéndose con estos sindicatos a "seguir dialogando" para encontrar "alternativas que ayuden a paliar una situación que comienza a ser insostenible para la sociedad de la comarca".

Verónica Martínez ha mostrado además su preocupación por el "maltrato" que sufren las personas en Andalucía "por el deterioro de la sanidad pública", una situación que no ha sido una "sorpresa" para la diputada nacional, que "ya conocía el estado de los servicios públicos en la comunidad", como se ha indicado desde la formación de izquierdas.

"Tampoco hacía falta que nos explicaran mucho más después de lo que hizo ayer Moreno en el debate, donde volvió a demostrar una capacidad de mentir que está por encima de cualquier respeto", ha indicado, aseverando que el presidente andaluz y candidato del PP "mintió al hablar de la crisis de los cribados y volvió a usar ese paternalismo y esa infantilización de las mujeres".

Según la diputada, Moreno "evidenció cómo se confrontan dos modelos, el del Partido Popular, que es el del Partido Popular de toda España, da igual si gobiernan con o sin Vox, son lo mismo".

El modelo del Partido Popular andaluz es, según ha dicho, "el de desmantelar la sanidad pública para pasarla a manos privadas, para que hagan caja los Quirón y los Asisa de turno", afirmando que Moreno "es un lobo con piel de cordero".

Por otro lado, Martínez Barbero ha defendido el modelo que impulsan desde el Gobierno de España, valorando que desde el espacio Sumar y desde Por Andalucía "defendemos otro modelo" donde "no construimos solo en la teoría, sino también cuando gobernamos".

La diputada se ha referido a las dos leyes aprobadas por la ministra de Sanidad del Gobierno de España, asegurando que el modelo de su formación "pasa por la ley de gestión pública de la sanidad y la ley sobre el copago farmacéutico para que la gente no tenga que pagar por una sanidad que debe ser pública, como todos los servicios esenciales".

La dirigente ha comentado además que Moreno "apuesta por un modelo que no pone en el centro a las personas", algo que hace en materia de empleo, porque "esta provincia tiene los peores datos de desempleo de toda España".

En contraposición, ha resaltado "el récord" de personas ocupadas y afiliadas en el país, algo que, según Barbero, "es gracias a las políticas que ha impulsado Yolanda Díaz y que hemos desarrollado desde el Gobierno de España".

Como posible causa de la situación, ha señalado "los 1.500 millones que devuelve Moreno en políticas activas de empleo", acusándole de "no generar alternativas para ninguna capa de la población y recortar servicios públicos".

Frente a ello, ha subrayado la aprobación por parte del Gobierno de España de leyes "necesarias" para garantizar más empleo para jóvenes, para mujeres y para personas mayores.

Por último, ha abundado sobre la razón de ser de la coalición andaluza, señalando que Por Andalucía "está aquí para dar un paso al frente y poder hacer políticas para la gente".

La candidata de Por Andalucía en la provincia de Cádiz, Esperanza Gómez, ha comentado que es "la tercera o la cuarta visita" que hace al Campo de Gibraltar porque es una comarca que "necesita toda la atención y el mimo que se le pueda dar".

El motivo de esta nueva comparecencia ha sido una reunión con los sindicatos para hablar de empleo, una materia en la que "hace falta darle un impulso económico a la zona". "Creemos que es fundamental conseguir que Europa la declare zona de especial interés económico", ha trasladado.

Sobre el puerto de Algeciras ha recordado que, "a pesar de ser uno de los puertos más importantes de Europa, aún presenta carencias, como el problema de la conexión ferroviaria directa con otras zonas", ya que "no pueden salir las mercancías adecuadamente".

En ese sentido, ha apostado también por mejorar las infraestructuras para conectar la Bahía de Algeciras con la Bahía de Cádiz.

Para Gómez, el Campo de Gibraltar es una comarca "con muchas potencialidades", pero que "sufre un abandono que no es casual, sino fruto de políticas de dejadez que se han llevado a cabo durante muchos años". Esto, ha añadido, "ha provocado que no existan "servicios públicos suficientes y que falten infraestructuras para poder impulsar su desarrollo".

Por Andalucía, ha manifestado la candidata en Cádiz, "llega a Algeciras para buscar fórmulas con las que potenciar las posibilidades económicas de la zona", además de "aprovechar" el acuerdo sobre Gibraltar.

"El hecho de que por fin haya caído la verja debe servir para que Algeciras y toda la comarca del Campo de Gibraltar ocupen el lugar que merecen y para dejar atrás el abandono histórico que han sufrido durante tantísimo tiempo", ha concluido.