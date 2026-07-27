Diputación de Cádiz apoya la celebración el 1 de agosto del Vejer Moving Music Festival

Vanesa Beltrán presentando el Vejer Moving Music Festival. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada y vicepresidenta de la Fundación Provincial de Cultura, Vanesa Beltrán, ha informado este lunes de la edición número 18 del Vejer Moving Music Festival, uno de los eventos culturales que se han convertido en referencia para el verano en la comarca de La Janda, que cuenta con el apoyo de la Diputación y se celebrará el próximo sábado 1 de agosto en el Parque de Los Remedios de Vejer.

Según ha explicado la organización, la protagonista o cabeza de cartel de esta edición será la cantante Rosa López, ganadora de la primera edición del concurso televisivo 'Operación Triunfo' y, en palabras de los promotores del festival, "una de las voces más queridas del país". Su participación en este evento coincide, además, con el 25 aniversario de 'Operación Triunfo', que también la convirtió en la representante española en el certamen europeo de Eurovisión.

Por su parte, el director del Vejer Moving Music ha adelantado que, con motivo de esta efeméride, el festival está preparando un pequeño homenaje al programa de televisión, que confían en que será "muy emotivo".

El Vejer Moving Music Festival contará, asimismo, con la participación de varios artistas locales como el grupo vejeriego de baile 'Power Mami', que se ha alzado recientemente con cuatro primeros premios en campeonatos de danza realizados en Andalucía. A ellos se añadirán artistas emergentes de la zona. La temática elegida para este año para guiar la estética del festival y coordinar sus propuestas es 'Noche en el museo', un hilo conductor que guiará su decoración o vestuario.

La diputada de Cultura ha puesto el acento en la "buena oportunidad" que representa esta cita para visitar Vejer y disfrutar de su entorno. Vanesa Beltrán ha incidido en el "auditorio natural inmejorable" que ofrece este municipio jandeño, un reclamo "sin igual para los jóvenes y los no tan jóvenes" que acudan al Moving Music Festival.

Por otra parte, el festival se caracteriza por su compromiso social y carácter solidario, como ha explicado la teniente de alcalde Lola Dávila. En la edición de este 2026 contará con un donativo simbólico de un euro por persona para acceder al recinto, que se quieren destinar a personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer, así como para apoyar a sus familiares.

Por último, Vanesa Beltrán ha querido remarcar el carácter innovador y atractivo de esta propuesta cultural, destacando el respaldo que la Diputación de Cádiz ofrece a los jóvenes emprendedores de la provincia en ámbitos como el turístico, gastronómico y cultural, entre otros.