Diputación de Cádiz apoya la jornada sobre Disfonía Espasmódica celebrada en El Puerto

Paula Conesa en la jornada sobre Disfonía Espasmódica celebrada en El Puerto. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La diputada de Servicios Sociales de Familias e Igualdad de la Diputación de Cádiz, Paula Conesa, ha participado en El Puerto de Santa María en una Jornada sobre Disfonía Espasmódica, que se ha celebrado con motivo del Día Mundial de esta enfermedad que se conmemora el 20 de septiembre, donde ha mostrado el apoyo de a Institución Provincial a las personas que sufren esta enfermedad y sus familiares.

Según ha indicado la Diputación, la jornada, a la que han asistido personas desde diferentes puntos del territorio nacional, coincide con el 20 aniversario de la Asociación Española de Disfonía Espasmódica (Aesde), con sede en la localidad portuense.

Conesa ha agradecido la labor de esta entidad y el trabajo que se viene desarrollando desde la unidad de Otorrinolaringología del hospital Puerta del Mar de Cádiz, "auténtico referente a nivel nacional en el tratamiento de esta enfermedad".

Igualmente, ha tenido palabras de apoyo para las personas con disfonía espasmódica y sus entornos, manifestado que "las familias que conviven con enfermedades raras se sienten muchas veces desamparadas, y ahí es donde tenemos que estar, acompañando, apoyando y buscando soluciones".

También ha hecho hincapié en el aspecto más social de esta realidad, que puede provocar incomprensión y rechazo y la necesidad de las administraciones de dar cobertura a las personas con enfermedades poco comunes.

La disfonía espasmódica es un trastorno neurológico crónico que provoca espasmos involuntarios en los músculos de las cuerdas vocales, resultando en una voz tensa, temblorosa o entrecortada.