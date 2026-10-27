Diputación de Cádiz aprueba las actuaciones del Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos

Almudena Martínez en el polideportivo de Algar. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Cádiz ha publicado en su Tablón Digital de Edictos la resolución definitiva de su Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos (Pamied) 2026, gestionado por el Área de Transición Ecológica y Desarrollo a la Ciudadanía y que está destinado a los municipios con menos de 75.000 habitantes y las entidades locales autónomas (ELA) de la provincia.

En una nota, ha recordado que las subvenciones concedidas a las entidades están destinadas a la adecuación y mejoras de espacios e instalaciones deportivas; de vestuarios, aseos, graderíos, almacenes y otros espacios complementarios de apoyo a la actividad deportiva, como gimnasios, salas de readaptación y enfermería, así como salas destinadas a la formación.

Igualmente, también están destinadas a la adquisición de equipamiento o material deportivo inventariable y a la mejora de espacios complementarios de las instalaciones cuyo resultado implique una mejora en la consecución de los objetivos de transición ecológica, digitalización, igualdad e inclusión, accesibilidad o seguridad en las instalaciones.

Atendiendo a las solicitudes enviadas por los propios municipios y ELA, se ha otorgado un máximo de 45.000 euros a los municipios con población inferior a los 5.000 habitantes y a las entidades locales autónomas. Por su parte, 60.000 euros han obtenido las localidades con hasta 10.000 habitantes, mientras que los municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes reciben un máximo de 73.000 euros.

Por último, los ayuntamientos con población entre 20.001 y 75.000 habitantes obtienen 85.500 euros. El presupuesto total consignado a este Plan de Adecuación y Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos 2026 asciende a un total de 2,9 millones de euros.