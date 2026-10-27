Dinamarca y Suecia critican la llamada telefónica de Stubb y Store con Putin para abordar la guerra en Ucrania

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los primeros ministros de Dinamarca y Suecia, Mette Frederiksen y Ulf Kristersson, se han mostrado críticos este martes con la llamada telefónica mantenida por dirigentes de Finlandia y Noruega con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la guerra en Ucrania, y han alertado con una posible fractura en el seno de la Unión Europea (UE) en torno a la postura frente a Moscú.

"Soy muy escéptica con esta iniciativa noruega y finlandesa. No fue coordinada con el resto", ha afeado Frederiksen, según ha informado el diario danés 'DR'. "Creo que deberíamos mantener unida a Europa, en lugar de ir en solitario", ha manifestado, antes de reiterar en que el consenso previo pasa por el hecho de que "los europeos van unidos".

"No sé que consideran que pueden lograr con esto", ha manifestado, al tiempo que ha insistido en que "todos quieren la paz". "Está claro, sin embargo, que Rusia no la quiere. Por eso creo que deberíamos tener mucho cuidado con dar a Putin una oportunidad que no tenía hasta hace unas horas", ha sostenido.

En esta línea, Kristersson ha subrayado que "mantener conversaciones que podrían dividir la voz europea es algo arriesgado". "No estoy diciendo que lo hayan hecho. Aún no sé sobre qué iban las conversaciones", ha manifestado el primer ministro sueco, que ha argüido que "unas conversaciones que hagan que Rusia esté más dispuesta a una paz decente bajo los términos de Ucrania son buenas".

Kristersson ha reiterado el apoyo de Estocolmo a Ucrania y ha agregado que "la paz debe lograrse bajo las condiciones de Ucrania", tal y como ha recogido el diario sueco 'Dagens Nyheter'. "Si se mira lo que hace Rusia a diario sobre el terreno, no creo que haya nada que indique que buscan la paz", ha zanjado.

Las críticas de Copenhague y Estocolmo han llegado después de que el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, hayan mantenido una llamada con Putin para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre de la semana pasada en Oslo y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

La Presidencia de Finlandia y el Gobierno de Noruega han indicado en un comunicado conjunto que la llamada --la primera entre un dirigente de un país de la UE y Putin desde la mantenida en julio por el presidente francés, Emmanuel Macron-- ha tenido lugar "en consulta con Ucrania" y ha confirmado que fue iniciada por Stubb y Store, quienes se encuentran en Helsinki, para "abordar la guerra de agresión rusa contra Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa".

El Kremlin ha confirmado la llamada y su vinculación con la cumbre en Oslo y el posterior viaje de Witkoff a Rusia, antes de reiterar que Putin ha trasladado a Stubb y Store que "una paz justa y duradera solo podrá ser posible si se tienen en cuenta los intereses de Rusia, sin condiciones", así como que "las políticas confrontacionales de la UE y la OTAN provocan una prolongación de las autoridades".