Diputación de Cádiz aprueba modificaciones presupuestarias por 23 millones para actuaciones derivadas del temporal

Pleno ordinario de abril de la Diputación de Cádiz en el Palacio Provincial. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha aprobado en el Pleno celebrado este miércoles una serie de modificaciones presupuestarias para hacer frente a los daños derivados del temporal que azotó la provincia el pasado invierno. La suma de estas inversiones supera los 23 millones de euros y tendrán como fin actuaciones en las carreteras provinciales, consolidación de laderas y caminos municipales.

En una nota, la Diputación ha señalado que las modificaciones, presentadas por vía de urgencia, incluyen 5,5 millones de euros en subvenciones nominativas a ocho localidades --Prado del Rey, Ubrique, Zahara de la Sierra, Benaocaz, Benamahoma, Alcalá de los Gazules, Villaluenga del Rosario y Setenil de las Bodegas-- para ejecutar actuaciones de consolidación en laderas, zonas rocosas de la provincia y caminos vecinales afectados por las lluvias torrenciales.

De igual forma, se solicitarán préstamos por valor de 17,5 millones de euros para reparar los daños en la red provincial de carreteras derivados de la sucesión de borrascas.

También por unanimidad han salido adelante las bases reguladoras de cuatro planes destinados a mejorar las instalaciones deportivas, dinamizar la cultura, la gastronomía y el deporte, reforzar la alfabetización digital y preservar el medioambiente de la provincia.

La puesta en marcha de estas cinco iniciativas supone la movilización de cerca de nueve millones de euros para desarrollar actuaciones en los municipios gaditanos con menos recursos. En concreto, se trata del Plan Integral de Transición Ecológica, el de Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos, el de Activación de la Cultura, Gastronomía y el Deporte, y el de Dinamización de Puntos Vuela Guadalinfo.

El presupuesto del Plan Integral de Transición Ecológica asciende en 2026 a 4.228.500 euros, con los que se ejecutarán acciones en cinco líneas, como las habituales ayudas a los municipios para paliar los efectos del alga asiática invasora, así como de vigilancia y control del Virus del Nilo Occidental; inversiones para fomentar el desarrollo energético y la movilidad sostenible de la provincia; actuaciones de mejora ambiental de espacios públicos y bienestar animal, incluidas la recuperación de espacios afectados por el temporal; y ayudas para la ejecución y mantenimiento de senderos de pequeño recorrido que se integren en la Red Provincial Senderos de Cádiz.

Al Plan de Mejora de Instalaciones y Espacios Deportivos se destinan este año 2,9 millones de euros, dirigidos a facilitar ayudas a municipios con población inferior a 75.000 habitantes y entidades locales autónomas para la adaptación, mejora, y adecuación de instalaciones y espacios con posibilidad de uso deportivo, así como para la adquisición de equipamiento deportivo.

El Plan de Activación de la Cultura, la Gastronomía y el Deporte cuenta con un presupuesto de 1.516.000 euros. Esta iniciativa permite que municipios con población inferior a 75.000 habitantes y entidades locales autónomas reciban ayudas para acciones de promoción de hábitos de vida saludable, organizar y participar en eventos deportivos de carácter popular, promover la práctica deportiva, promover actividades culturales, y reforzar la colaboración de la Diputación en programas deportivos y culturales.

Finalmente, en el ámbito del Plan Anual de Dinamización de los Puntos Vuela Guadalinfo, la Diputación destina 266.872 euros a financiar acciones para evitar la brecha digital y contribuir a la transformación digital de la provincia.

En cuanto a las propuestas de grupos políticos, la mayoría han versado sobre asuntos relativos a infraestructuras, servicios públicos y condiciones laborales.

Así, a propuesta del Grupo Popular, el Pleno ha aprobado instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a reparar los ascensores y escaleras mecánicas de las estaciones ferroviarias de Valdelagrana y El Puerto, además de exigir un Plan Extraordinario de Accesibilidad para todas las estaciones de la red de cercanías y media distancia de la provincia. La iniciativa ha contado con los votos a favor de los grupos Popular y Socialista y la abstención de IU y La Línea 100x100.

A propuesta del Grupo Socialista, se ha aprobado trasladar a la Junta la necesidad de ampliar el derecho a la tarjeta identificativa + Cuidado a personas cuidadoras habituales de pacientes menores con discapacidad, así como realizar un estudio para incluir a pacientes con distintas enfermedades o trastornos que puedan necesitar esta atención. La propuesta tiene su origen en el caso de una mujer portuense, madre de un niño con autismo con una discapacidad reconocida, a la que se le ha denegado este recurso.

También el Grupo Socialista ha puesto de relieve en otra moción el "incremento de la participación privada" en la gestión del servicio de puertos de Andalucía y "la precariedad" laboral" que en la provincia afecta a los puertos de Bonanza, Rota, Chipiona, Puerto América, Gallineras, Sancti Petri, Conil, Barbate, La Atunara y Sotogrande.

La propuesta insta a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía a "la"paralización de la privatización del servicio de los puertos de Andalucía" y a negociar con las secciones sindicales un nuevo convenio colectivo.

El tercer acuerdo promovido por el Grupo Socialista insta a la Junta a reforzar la financiación de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental, garantizando los recursos humanos y materiales necesarios para una atención digna y de calidad, mejorar las condiciones laborales de la plantilla y elaborar un plan de choque en salud mental.

Las tres propuestas han salido adelante con los votos a favor de todos los grupos y el voto en contra del Partido Popular.

A propuesta del Grupo Izquierda Unida, la Corporación ha aprobado, con el voto afirmativo de todos los grupos y la abstención del PP, condenar "el ataque militar" de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica de Irán, instar al Gobierno de España a defender "el respeto al multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos" y rechazar "cualquier implicación directa o indirecta en acciones militares que no cuenten con respaldo legal internacional claro".

El Pleno también ha acordado mostrar apoyo a la plantilla de Majorel --dedicada a la atención telefónica-- afectada por un ERE, incluida la del centro de trabajo ubicado en Jerez, instar a la empresa a retirar los despidos y al Gobierno de España y la Junta de Andalucía a estudiar medidas regulatorias contra la "deslocalización" de este sector. La propuesta, defendida por el portavoz del Grupo Izquierda Unida, ha sido aprobada por unanimidad.

Finalmente, a propuesta del Grupo La Línea 100x100, se ha acordado por unanimidad instar al Gobierno de España a adoptar medidas urgentes de mejora en la gestión del tráfico de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, incluyendo su desdoblamiento. Además, para evitar la congestión del tráfico, se insta a la Junta a reforzar las líneas de autobuses interurbanos.

En el apartado de asuntos de trámite, el Pleno ha aprobado una modificación de los estatutos del Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico, un reconocimiento de crédito para abonar facturas y la cesión gratuita de un inmueble de titularidad provincial al Ayuntamiento de Algodonales para integrarlo en el parque público de viviendas, entre otros asuntos.