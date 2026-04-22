El servicio de transporte adaptado de Cruz Roja facilitará el voto a personas con movilidad reducida en Huelva

Una voluntaria de Cruz Roja acompaña a una mujer mayor. - CRUZ ROJA

HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha recordado que, un año más, la Asamblea Provincial de Cruz Roja Española en Huelva pondrá en marcha un servicio especial de transporte adaptado con motivo de las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo de 2026. Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a las urnas a personas con discapacidad, movilidad reducida o dificultades para desplazarse por sus propios medios.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el dispositivo está dirigido especialmente a personas mayores, personas con dificultades de movilidad, así como a quienes se encuentren en residencias o hospitalizadas. Todas ellas podrán solicitar este servicio para ser trasladadas a sus respectivos colegios electorales en vehículos adaptados o ambulancias.

El operativo contará con el apoyo de personal voluntario y técnico de Cruz Roja, que acompañará a los usuarios durante todo el proceso para garantizar que puedan ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad. La organización humanitaria subraya que este recurso está destinado a quienes no dispongan de otra alternativa para acudir a votar. Las solicitudes pueden realizarse hasta el próximo 11 de mayo a través del teléfono 605887764.

Por otro lado, las personas que prefieran ejercer su derecho al voto por correo podrán solicitarlo hasta el 7 de mayo de 2026. Para ello, es necesario disponer de un DNI electrónico o certificado digital válido y completar la solicitud correspondiente. Una vez aprobada por la Oficina del Censo Electoral, el solicitante recibirá en su domicilio la documentación necesaria para votar.

El plazo para depositar el sobre con el voto finaliza el 13 de mayo, dentro del horario habitual de las oficinas de Correos. Cabe recordar que, con carácter general, el voto debe ser entregado personalmente por el elector. No obstante, en caso de imposibilidad, se podrá autorizar a otra persona, que deberá presentar la documentación requerida junto con una autorización firmada.

Con estas medidas, tanto el transporte adaptado como el voto por correo buscan "garantizar" que "toda la ciudadanía" pueda participar en el proceso electoral "sin barreras".

