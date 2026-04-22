Sánchez compartirá mitin con Montero en Córdoba el domingo en su segunda presencia en la precampaña del PSOE por el 17M

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero, participan en un acto público del PSOE en Málaga, a 14 de septiembre de 2025. (Foto de archivo). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volverá a compartir mitin con la secretaria general del PSOE-A y candidata la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, el próximo domingo 26 de abril en Córdoba en la que será su segunda presencia en la precampaña socialista para los comicios autonómicos del 17 de mayo.

El acto está programado el próximo domingo a partir de las 11.00 horas en el Colegio Mayor La Asunción de la capital cordobesa y se celebrará justo una semana después de la primera participación de Sánchez en la precampaña andaluza, que tuvo lugar el pasado domingo en la localidad onubense de Gibraleón.

Montero ya indicó cuando se convocaron formalmente las elecciones que se iba a "volcar" de cara a estos comicios por la importancia de Andalucía en el panorama nacional, y por la relación tan cercana que ha mantenido con ella misma en los años en los que la dirigente andaluza ha formado parte del Consejo de Ministros presidido por el líder del PSOE, del que llegó a ser vicepresidenta primera en su última etapa, antes de dimitir de sus cargos para centrarse en su candidatura en Andalucía.

Antes de que Juanma Moreno pusiera fecha a las elecciones en Andalucía, y en lo que va de año de 2026, el jefe del Ejecutivo socialista sí viajó a esta comunidad con motivo, primero, del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero, que se cobró la vida de 46 personas, y al hilo de las inundaciones que se registraron en varios puntos de la comunidad autónoma en el marco del 'tren de borrascas' que se produjo entre los meses de enero y febrero.

Así, Pedro Sánchez se desplazó a Adamuz el pasado 19 de enero, al día siguiente del referido siniestro, para visitar el lugar del accidente, y regresó a Andalucía en febrero para visitar zonas afectadas por dichas borrascas en las provincias de Cádiz, Granada y Jaén.

Además, el presidente del Gobierno se trasladó a la provincia de Huelva el pasado mes de marzo, para participar en la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebró el día 6 de dicho mes en la provincia onubense, una ocasión en la que aprovechó también para rendir homenaje desde el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera, a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.