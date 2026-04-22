PSOE acusa a la Junta de "engaño" con las 15 carreteras "intransitables" en la provincia de Cádiz tras las borrascas

El cabeza de lista al Parlamento andaluz del PSOE por Cádiz y secretario de Organización, Juan Cornejo, atiende a los periodistas. - PSOE

CÁDIZ 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista al Parlamento andaluz del PSOE por la provincia de Cádiz y secretario de Organización, Juan Cornejo, ha acusado a la Junta de realizar una "nefasta gestión" en materia de infraestructuras, asegurando que la provincia cuenta actualmente con 15 carreteras en estado "lamentable, intransitables o con graves deficiencias".

Así, en una nota, Cornejo ha anunciado el "respaldo total" de los socialistas a la manifestación que tendrá lugar en la tarde de este miércoles en Grazalema, exigiendo a Juanma Moreno "que cumpla con las inversiones prometidas tras el temporal de hace tres meses".

En este sentido, ha asegurado que tienen "conocimiento de primera mano" de la situación tras recorrer las infraestructuras de la provincia. "Tenemos 15 carreteras en estos momentos intransitables o con problemas muy graves, la mayoría en la Sierra de Cádiz", ha precisado, al tiempo que ha lamentado que el Gobierno del PP "haya dejado pasar tres meses sin ofrecer soluciones reales".

Cornejo ha recordado que "hace tres meses se vio a Juanma Moreno y al consejero Antonio Sanz asistiendo a los municipios, prometiendo mucho dinero y que esto se solucionaría en un pispás y han pasado tres meses y carreteras de su competencia siguen cerradas, maltratando a los vecinos que las necesitan para ir al colegio, al hospital o a trabajar".

Según el candidato socialista, "esto ha provocado un grave perjuicio económico y personal, que sufren los habitantes de la Sierra y de la zona rural de Jerez". "Están siendo perjudicados personalmente y económicamente por la desidia de quienes solo buscan la foto", ha añadido Cornejo, insistiendo en que es ahora cuando la Junta debe demostrar su capacidad de gestión y no cuando caía la lluvia.

En este contexto, el dirigente socialista ha manifestado "todo el apoyo del PSOE-A a la concentración en Grazalema y a su alcalde, porque hay que estar con los alcaldes ahora, llevando la política real para solucionar los problemas". Cornejo ha criticado que, frente a la "alternativa seria" que representan los alcaldes socialistas, la Junta "responda con eslóganes vacíos". "

Finalmente, el candidato del PSOE al Parlamento andaluz por Cádiz ha advertido de que seguirá denunciando el "estado de abandono" de las carreteras de titularidad autonómica y ha afirmado que "el modelo de Juanma Moreno ha fallado a la Sierra", por lo que ha planteado un plan de choque "inmediato para reabrir las comunicaciones y garantizar la seguridad de los gaditanos".

