Moreno supedita un debate 'cara a cara' con Montero al acuerdo del resto de partidos: "Hay que respetar la pluralidad"

1080604.1.260.149.20260422145815 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (c), junto a la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Jorge Paradela (d), atienden a los medios a su llegada a la Feria de Abril. A 22 de abril de 2026, en Sevilla - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado este miércoles que no tiene "ningún problema" en debatir con la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, pero había supeditado desde el principio un 'cara a cara' entre ambos a que hubiera acuerdo del resto de partidos con representación parlamentaria porque no quería "alimentar" mensajes de Vox o la izquierda contra el "bipartidismo".

Moreno se ha pronunciado de este modo durante una visita a la Feria de Abril de Sevilla al ser preguntado por los periodistas por el acuerdo alcanzado para la celebración de un debate 'a cinco' en RTVE el próximo lunes 4 de mayo, fecha propuesta inicialmente por el ente público para un 'cara a cara' entre él y la socialista María Jesús Montero, que finalmente ha sido descartado.

"Por supuesto acepté desde el minuto uno el 'cara a cara' con la señora Montero, que no es coherente en sus propuestas, especialmente en los últimos años, que está cargada de contradicciones y por tanto ningún problema en debatir con ella, pero siempre que hubiera un acuerdo por parte del resto de grupos, que se han opuesto porque se consideran marginados", ha explicado el candidato 'popular'.

Moreno ha defendido que sin un acuerdo general de todas las fuerzas con representación parlamentaria para ese 'cara a cara' no iba a "dar pábulo a las declaraciones que después Vox hace diciendo que el bipartidismo los margina o una parte de la izquierda diciendo que el bipartidismo ellos se lo montan y ellos se lo comen".

"AL FINAL SON CUATRO CONTRA MI"

"Yo dije yo estoy de acuerdo siempre que todos estemos de acuerdo. Hay cinco fuerzas con representación parlamentaria y quieren un debate a cinco, para mí incluso es más incómodo porque al final son cuatro fuerzas contra mí", ha añadido.

En su opinión, "hay que respetar la pluralidad y la diversidad que hay en el Parlamento y en la sociedad andaluza y por tanto vamos a tener dos debates que serán dos debates presumiblemente intensos en Andalucía", en referencia al debate a cinco también programado por la RTVA el lunes 11 de mayo.

