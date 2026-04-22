Gavira defiende que el 'debate a cinco' sirva para que "todos los andaluces conozcan a todos los partidos"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, durante una atención a medios en la Feria de Abril. - VOX

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este miércoles que el 'debate a cinco' previsto en RTVE el próximo 4 de mayo sirva para que "todos los andaluces conozcan a todos los partidos" de cara a las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

En una atención a medios en la Feria de Abril de Sevilla, Gavira ha señalado que lo relevante de este formato es que los ciudadanos puedan conocer las posiciones políticas de las distintas formaciones que concurren a los comicios.

En este sentido, ha lamentado que no se vaya a celebrar un cara a cara entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la candidata socialista, María Jesús Montero.

Asimismo, ha criticado que Montero haya manifestado que solo acudirá a Andalucía "si es como presidenta", una postura que ha enmarcado en lo que considera un "fraude".

Gavira ha cargado también contra el PSOE, asegurando que "lo único que ofrece" es "mafia y corrupción", y ha añadido que los andaluces están "cansados".

En este sentido, ha subrayado también el "cansancio" de "ese fraude del Partido Popular, de esa estafa permanente", que en Extremadura y en Aragón "van a conseguir medidas buenas para su tierra" que, a juicio del candidato de Vox, Moreno "no quiere para su tierra con tal de no meterse en un lío él". "Va a seguir perjudicando a todos los andaluces", ha subrayado.

Por ello, ha añadido que en los comicios del próximo 17 de mayo los andaluces "no nos jugamos la tranquilidad del señor Moreno", sino "que los andaluces dejemos de estar en esos líos que nos ha metido su administración".

