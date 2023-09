Diputación de Cádiz apunta a la digitalización como oportunidad de dotar de mayor competitividad a la provincia

CÁDIZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha intervenido en la inauguración de la jornada 'Transformación digital' que organiza CCOO con cargo al programa DipuActiva. Allí, ha apuntado a la digitalización como oportunidad de dotar de mayor competitividad al futuro de la provincia.

Junto a la titular de la Diputación han intervenido en la apertura el rector en funciones, Francisco Piniella; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Daniel Sánchez, y la secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López. También ha asistido el vicepresidente tercero de Diputación, Jacinto Muñoz, entre otros.

Según ha indicado la Diputación en una nota, Almudena Martínez ha felicitado a CCOO por esta iniciativa que ha decidido emprender a través del programa DipuActiva y ha avanzado que este tipo de apuesta por la formación es prioritaria en su plan de acción.

"Uno de los retos que tenemos el nuevo gobierno de la Diputación es la formación y capacitación de los jóvenes en perfiles que demandan las empresas gaditanas y no encuentran en la provincia. Tenemos claro que hace falta formación, capacitación y especialización para acompañar el proceso de digitalización. No es sostenible una industria 4.0 si no hay profesionales cualificados", ha afirmado.

Asimismo, ha manifestado que "la digitalización no es una opción, es una necesidad", y ha asociado este proceso con tres palabras, "oportunidad, competitividad y futuro". Unos conceptos que han de desarrollarse con un espíritu de concertación social, según la presidente de la Diputación. "Soy consciente de los avances y desafíos de la revolución tecnológica, pero también de nuestra obligación de adaptarnos como administración y contribuir a que el ecosistema, agentes económicos y ciudadanía, haga esa transición", ha dicho.

Dos paneles han analizado aspectos relacionados con una realidad que avanza a toda velocidad y que tiene múltiples consecuencias en las empresas, los trabajadores y la manera de relacionarse las personas en la vida cotidiana. La incidencia que este proceso imparable tiene en la competitividad, en los derechos laborales, en la creación o destrucción de empleo, el desarrollo sostenible, el teletrabajo o la vida social han estado sobre las mesas de debate, así como en el ánimo del sindicato que ha organizado la jornada estudiar cómo estos cambios pueden influir de manera positiva en la calidad de vida y exigir que las mejoras en la productividad de las compañías redunden en las condiciones laborales de los trabajadores.

El primer panel, 'Transición tecnológica, digital y ecológica' ha contado con la intervención de Vicente Sánchez, Carmen Torrijos, Guadalupe Ortiz y Miguel Ángel Fernández. En la segunda, 'Transformación digital e industria 4.0', han intervenido Juan Ramón Astorga, Silvia Caminero y Joaquín Rodríguez.

La presidenta también ha mencionado algunos de los programas que la Diputación ya ejecuta en el ámbito de la modernización digital de sus servicios como la 'Estrategia Territorio Inteligente' o el Sistema de Inteligencia Turística de la Diputación y el proyecto Andalucía Smart: que lidera el IEDT.

Además, ha recordado que participa de iniciativas como la digitalización en el sector naval, programas de digitalización y empleo, programas de formación de digitalización industrial o la Red Española de Ciudades Inteligentes, entre otras. Sin ir más lejos, este lunes la Diputación informó de nuevos avances de su sistema de firma digital en la administración provincial.