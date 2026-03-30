Diputación de Cádiz, Asociación de Hostelería de Jerez e Instituto Gallego del Vino comparten sinergias sobre el sector

Almudena Martínez con el director del Instituto Gallego del Vino, Xoan Cannas, y el presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, se ha reunido recientemente con el director del Instituto Gallego del Vino, Xoan Cannas, junto al presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, con el objetivo de compartir sinergias para generar valor, visibilidad y reconocimiento en torno al sector del vino en una primera toma de contacto.

Según informa la Diputación gaditana en una nota, tanto Cannas como Carrasco han incidido en que el Marco de Jerez es un referente nacional e internacional, y que, en este sentido, Jerez es un lugar que simboliza de forma significativa la cultura del vino. Asimismo, han señalado la importancia de la formación y, en particular, de la necesidad de que haya más formación reglada para los profesionales del sector vitivinícola, una demanda generalizada en el país, según la opinión de estos representantes.

Almudena Martínez del Junco, por su parte, ha coincidido en el papel de la formación para brindar un servicio de calidad y promocionar los vinos, y también ha destacado su relevancia socioeconómica y cultural para la provincia de Cádiz.

De igual modo, ha aludido al "apoyo activo" que se brinda desde la Diputación al sector vitivinícola de la provincia a través de diversas líneas de colaboración, enfocadas tanto a las grandes bodegas como a los viticultores y a la promoción de los caldos, que se concretan, sobre todo, en convenios de colaboración, en la promoción e internacionalización, en el impulso al enoturismo y en ayudas al sector primario.

En este sentido, Diputación ha recordado que en lo que va de año 2026 ha llevado y expuesto los vinos de la provincia en eventos de referencia como Madrid Fusión o Barcelona Wine Week, a los que en próximos meses seguirán otras citas como Salón Gourmets, Vinoble o San Sebastián Gastronomika.

Además, la Diputación gaditana ha impulsado recientemente las exportaciones de algunas bodegas de la provincia a Japón, gracias a la participación en Foodex Tokio de la mano de la Cámara de Comercio de Jerez y ha dado su respaldo a la Capitalidad de la Gastronomía de Jerez en 2026, un escaparate que lo es igualmente para los vinos y caldos del Marco de Jerez y los de la Indicación Geográfica Protegida 'Vinos de la Tierra de Cádiz'.