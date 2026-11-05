Diputación de Cádiz y Ayuntamiento de Chiclana avanzan en el convenio para urbanizar la carretera del Marquesado

Javier Bello y el alcalde de Chiclana en la reuniónn sobre la carretera de El Marquesado. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cooperación de la Diputación de Cádiz, Javier Bello, y el alcalde de Chiclana, José María Román, han mantenido una reunión de trabajo en la que ha participado personal técnico de ambas administraciones para avanzar en la elaboración del convenio que permitirá el desarrollo y la urbanización de la carretera del Marquesado (CA-3205).

El objetivo de esta actuación es mejorar las condiciones de seguridad de los vecinos que residen en el entorno de esta vía, especialmente en las zonas con viviendas situadas dentro del término municipal de Chiclana.

En una nota, Diputación ha señalado que Bello y Román vienen trabajando de manera conjunta para hacer realidad una intervención que permita mejorar las infraestructuras y las condiciones de vida de los residentes, dando respuesta a una demanda de la zona.

Además, según ha apuntado, de forma paralela a la tramitación del convenio, ambas administraciones continúan estudiando y desarrollando mejoras que puedan ejecutarse antes de su firma, entre las que han destacado la continuación de la iluminación de la carretera y la mejora de la señalización, con el propósito de incrementar la seguridad vial y facilitar la circulación.

Finalmente, ha señalado que durante la reunión, los equipos jurídicos y técnicos especializados han acordado seguir trabajando de manera coordinada para avanzar en la definición del convenio y agilizar los trámites necesarios para que pueda convertirse en una realidad lo antes posible.