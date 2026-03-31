Diputación de Cádiz celebrará una jornada para analizar la situación actual de los ríos urbanos de la provincia

Archivo - Imagen de la barriada de La Corta en Jerez de la Frontera (Cádiz) inundada tras el desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad. A 5 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz celebrará en la mañana del 17 de abril una jornada destinada a analizar y debatir sobre la situación actual de los cauces de los ríos urbanos en la provincia de Cádiz, con un acto en Arcos de la Frontera.

En la sesión, titulada '¿Qué está pasando en nuestros ríos?: adaptando cauces urbanos al cambio climático', se prestará especial atención a los impactos derivados de los episodios recientes de lluvias intensas y a la situación de emergencia vivida durante el pasado mes de enero, ha informado la Diputación en una nota.

El evento está abierto a la participación de cualquier persona interesada en la materia. La idea es hacer un diagnóstico compartido sobre el estado de los ríos de la provincia a su paso por los entornos urbanos y abordar los principales retos asociados a la nueva realidad climática, marcada por fenómenos meteorológicos más extremos y frecuentes.

A partir de ese análisis, se debatirán posibles soluciones de adaptación, en las que se priorizará la puesta en marcha de medidas basadas en la naturaleza, la participación ciudadana y el refuerzo de las capacidades técnicas e institucionales, como elementos clave para mejorar la resiliencia del territorio y reducir los riesgos climáticos asociados a los entornos fluviales urbanos.

La jornada servirá también para presentar públicamente las líneas de trabajo y el conjunto de acciones previstas en el marco del proyecto 'Urban Rivers Adaptation in the Province of Cádiz' (Urraca), impulsado por la Diputación y uno de los dos proyectos españoles seleccionados por la Comisión Europea para ser financiados de forma íntegra con fondos europeos del programa Horizonte Europa. La iniciativa cuenta con un presupuesto de cerca de 210.000 euros y se desarrollará hasta junio de 2027.

El evento organizado en Arcos servirá como espacio de diálogo con los distintos agentes implicados --administraciones públicas, comunidad académica, entidades sociales, profesionales y ciudadanía en general--, para explicar el papel activo y la colaboración necesaria por su parte en el desarrollo del proyecto, ya que el enfoque planteado por el proyecto Urraca es colaborativo.

La sesión dará comienzo a las 09,00 horas con la recepción de participantes y el acto de bienvenida, a cargo de representantes institucionales de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Arcos.

A las 09,30 horas tendrá lugar la ponencia marco bajo el título 'El papel de las Infraestructuras Verdes en la construcción de Ciudades Sensibles al Agua', que será impartida por Ángela Lara, profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla e integrante del Grupo de Investigación en Estructuras y Sistemas Territoriales. El programa continuará a las 10,15 horas con la presentación del proyecto Urraca.

La jefa del Servicio de Medioambiente de la Diputación de Cádiz, Irene Ares, y el representante de la Agencia Provincial de la Energía, Pablo Quero, expondrán los objetivos y avances de esta iniciativa vinculada a la sostenibilidad territorial.

Tras una pausa para el café, a las 11,30 horas, se reanudará la jornada con la intervención de Antonio Gómez Ferrer, jefe del Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz de la Junta de Andalucía. Su ponencia se centrará en la gestión y gobernanza del dominio público hidráulico en entornos urbanos.

El programa finalizará con una conferencia sobre una experiencia de buenas prácticas titulada 'Parque fluvial orgánico en Andújar: besando, abrazando el Guadalquivir'.

El plazo para apuntarse a esta jornada está abierto. La inscripción es gratuita y puede completarse rellenando un formulario en línea disponible en el enlace https://forms.gle/rPj5zkbQT83F8VSV6.