Diputación de Cádiz cierra un 2025 marcado por el desbloqueo de proyectos históricos y la apuesta social"

CÁDIZ 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha hecho balance de 2025 y ha resaltado que ha sido un año "positivo", en el que se ha trabajado por construir una provincia "más fuerte en lo social, en lo económico y en lo ambiental" y que ha estado marcado por "el desbloqueo de proyectos históricos, la apuesta social y el reto de crear empleo".

Para ello, se ha referido a cinco elementos clave como son un presupuesto inversor y social, una gestión responsable, diálogo, escucha activa y cogobernanza con otras instituciones.

Almudena Martínez ha basado sus apreciaciones en que "cada municipio cuenta y cada persona cuenta" para su Gobierno, centrado en la "defensa de las oportunidades de futuro y en resolver las cuestiones que preocupan a la ciudadanía, con políticas que tienen vocación de escudo social y de impulso económico".

La presidenta se ha referido en su balance de 2025 a algunos de los "hitos" que han marcado la gestión de la Diputación durante el año y ha puesto el acento en la inyección económica que ha supuesto para todos los municipios de la provincia la inversión de más de 80 millones de euros a través de planes propios y subvenciones.

Esto supone un aumento del 7% en el respaldo económico a los ayuntamientos y municipios, sobre todo a los de menos de 20.000 habitantes, ha apuntado Almudena Martínez, que ha añadido que este "esfuerzo inversor" se completa con la "gestión eficaz de los fondos públicos, como demuestra que se haya dejado a cero la deuda financiera con los bancos". Esto "va a permitir un ahorro de 2,1 millones en intereses y un aumento de la capacidad inversora para 2026", según ha explicado.

Otro de los asuntos en los que se ha detenido Almudena Martínez es en el "impulso" que se ha dado a lo largo de este año a proyectos históricos que llevaban "hasta más de 20 años muertos y que hemos rescatado". El primer "gran reto superado", ha dicho, es Valcárcel, del que ha recordado que se inició 2025 con el anuncio del acuerdo entre las administraciones implicadas en la operación, que en el mes de septiembre se empezaron las obras y que se va a acabar el año con las máquinas terminando de derribar las naves traseras.

Además, la presidenta ha avanzado que el presupuesto de Diputación para 2026 incluirá una partida de casi 4,2 millones de euros para continuar trabajando en el histórico inmueble, de manera que "se mantiene la apuesta del Gobierno provincial por un proyecto clave para Cádiz, para la Diputación y para la provincia".

La presidenta también ha hecho referencia a otro proyecto en el que se está avanzando, como es la rehabilitación del IES Rosario, que lleva 18 años cerrado y que se convertirá en la nueva sede de la Escuela Provincial de Hostelería Fernando Quiñones. Al respecto, ha explicado que hace apenas unos días se conoció que la licitación de la ejecución de las obras para la consolidación del edificio ha quedado desierta, aunque ha aclarado que el proyecto sigue hacia adelante y que se volverá a sacar la licitación lo antes posible, "al objeto de llegar al verano con la obra iniciada". En este sentido, ha anunciado en el presupuesto de 2026 una partida para el desarrollo del proyecto de 3,8 millones de euros.

La presidenta ha señalado que otro gran proyecto que ha logrado desatascar en 2025 la Diputación es la reapertura del Complejo Turístico Tajo del Águila en la localidad de Algar. En este sentido, ha indicado que será el próximo verano cuando esté terminada la obra de reforma y acondicionamiento del complejo para su posterior explotación turística, gracias a la inversión de 2,3 millones de euros.

En cuanto a políticas sociales, Almudena Martínez ha señalado que 2025 "ha sido un año muy social", donde se ha incrementado un 17% la ayuda económica a las entidades sociales, se ha creado una línea específica de ayudas para colectivos LGTBI, se ha aumentado un 8% las plazas concertadas para estancias en residencia de mayores y de personas con discapacidad y se ha anunciado que la Diputación gestionará de manera pública y directa otra residencia de mayores en la provincia, la de Santa Margarita en La Línea, "que tendría que haber abierto hace seis años".

Igualmente, la presidenta ha destacado la importancia de la creación de empleo y ha afirmado que la puesta en marcha de distintos planes por parte de la Diputación ha contribuido a la bajada de las cifras de desempleo, "que siguen siendo altas", pero demuestran una tendencia que "hace pensar que nuestras políticas socioeconómicas son útiles".

Así, ha dado datos relevantes como las miles de contrataciones que se han producido en toda la provincia gracias a programas como el Plan de Cooperación Local (PCL), el Plan de Inversiones Cádiz Marcha 2025, el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) o los programas de formación y empleo gestionados desde el IEDT. Además, ha destacado como "muy importante para la creación de empleo" el respaldo económico "sin precedentes" que se ha prestado desde la Diputación al tejido productivo de la provincia.

En materia de infraestructuras, la presidenta ha afirmado que 2025 ha sido "el año de debatir, exigir y trabajar por la mejora de las comunicaciones de la provincia". Almudena Martínez ha mostrado una vez más su "preocupación" por "la cantidad de inversiones y oportunidades que pierden Cádiz y los gaditanos por unas infraestructuras deficitarias históricamente". Por ello, "hemos impulsado con la CEC y el Colegio de Economistas la Mesa Provincial de Infraestructuras, así como un estudio sobre las infraestructuras de la provincia, cuya partida estará reflejada en los nuevos presupuestos", según ha explicado.

Almudena Martínez ha afirmado que en la exigencia de mejores infraestructuras no se mira sólo a otras administraciones, sino que la propia Diputación ha finalizado en este año el Plan de Carreteras "que encontramos sin ejecutar del anterior mandato" y se ha comenzado a desarrollar el Plan de Inversiones en la Red Provincial de Carreteras 2025-2027.

En cuanto a cifras concretas, la presidenta ha explicado que en 2024 y 2025 se ha ejecutado en carreteras provinciales una media anual de casi seis millones de euros. "Es decir, hemos triplicado el esfuerzo con respecto al mandato anterior", ha indicado Martínez, que ha anunciado que la inversión en carreteras aumentará en el presupuesto de 2026 más del 30%.

La presidenta ha señalado que otro de los grandes ejes de desarrollo de la provincia, como es el turismo, ha crecido en 2025 gracias a las gestiones del Patronato Provincial, que ha logrado incrementar la conectividad en los vuelos con Alemania y con destinos nacionales, además de abrir conexiones directas con varios aeropuertos del Reino Unido, a los que se sumará Londres en 2026, y con destinos en Polonia y Suiza. No obstante, ha remarcado que "todo este esfuerzo se ve minimizado si el Ministerio deja al Aeropuerto fuera de su Plan de Inversiones en Aeropuertos para 2026, como tiene previsto".

Finalmente, ha hecho referencia a "un asunto en el que Diputación casi no tiene competencias pero ante el que es sensible", como es la vivienda. Así, ha destacado el trabajo que se está realizando desde la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo con los ayuntamientos, señalando que "a día de hoy se está financiando la construcción de vivienda pública en Trebujena, San Roque, Algodonales y Paterna", y se trabajará en otros municipios.

De cara a 2026, la presidenta ha aseverado que van "a seguir construyendo una provincia más unida, con más oportunidades, más cohesionada y más amable para sus habitantes" haciendo realidad diversos retos, que van desde la aprobación del presupuesto de 2026 en el mes de enero a blindar y ensanchar el escudo social de la Diputación o mantener el alto nivel de asistencia económica y técnica a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, entre otros.