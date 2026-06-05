Diputación de Cádiz y Colegio de Economistas firman un convenio para elaborar un estudio sobre infraestructuras

La presidenta de la Diputación, Almudena Martínez del Junco, y el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, tras la firma del acuerdo. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, y el decano del Colegio de Economistas de Cádiz, Javier Cabeza de Vaca, han firmado el convenio de colaboración que permitirá realizar un estudio sobre la situación de las infraestructuras de transporte en la provincia de Cádiz, lo que formaliza el acuerdo alcanzado meses atrás, cuando la Diputación le expuso esta necesidad al Colegio.

En una nota, Martínez del Junco ha subrayado las "graves deficiencias" de la provincia en materia de infraestructuras de comunicación y ha recalcado que "es necesario contar con un estudio específico y profesional actualizado de la situación que analice el impacto de esas deficiencias en la economía, la atracción de inversión y el desarrollo de Cádiz y trace una ruta basada en datos y análisis".

En este sentido, Diputación ha señalado que a día de hoy la provincia de Cádiz no cuenta con un registro oficial actualizado con información técnica en materia económica sobre la evolución de las infraestructuras, la inversión y el stock de capital, un indicador que mide el crecimiento económico de la última década.

Así, esta herramienta se antoja "fundamental" para poder hacer un diagnóstico de necesidades y priorizar las acciones y políticas que permitan detectar carencias e implementar medidas que hagan más competitiva a la provincia en un aspecto fundamental para su desarrollo socioeconómico.

Este estudio impulsado por la Diputación, que contará con la participación de agentes del territorio y expertos, se centrará en las infraestructuras de comunicación, transporte y energía. Se articula así como "una herramienta de trabajo estratégica al servicio de la provincia, que servirá de plan de acción y podrá marcar la agenda política en la necesaria tarea de mejorar las infraestructuras de comunicación y de energía, dos ámbitos determinantes para el crecimiento socioeconómico y que afectan a la vida diaria de los gaditanos", ha explicado la presidenta.

El informe analizará las infraestructuras y el crecimiento económico en Cádiz de 2015 a 2025 y permitirá a la Institución Provincial disponer de un mapa actualizado y contextualizado de las infraestructuras, y de un diagnóstico que sirva de guía de actuación de las próximas inversiones públicas de las administraciones.

El documento dedicará un capítulo a la evolución económica, social, empresarial e institucional de la provincia en la última década. En otro capítulo abordará el análisis de la evolución de las infraestructuras en la provincia, mientras que otro incluirá una propuesta de prioridades generales de actuación en materia de infraestructuras resultante del diagnóstico de la situación actual de los ámbitos analizados.

El convenio, que sitúa el 31 de octubre de 2026 como fecha para la entrega del informe, prevé un coste de 8.500 euros que aportará la Diputación.