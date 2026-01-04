La Diputación de Cádiz corta el tráfico en dos carreteras e interviene en otras dos por la Borrasca Francis

Archivo - Carretera en imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Cádiz ha informado este domingo del corte del tráfico en dos vías de la provincia a consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la Borrasca Francis. Asimismo, ha intervenido en otras dos carreteras.

Según ha indicado la institución provincial, se ha procedido al corte parcial de la CA-9208 (El Cobre), entre los puntos kilométricos 0 (intersección con la CA-9209) y 2, y de la CA-9209 (Algeciras - Los Barrios) en el tramo delimitado entre los puntos kilométricos 0+000 (final casco urbano de Algeciras) y 0+650.

Estos cortes en la zona del Campo de Gibraltar son consecuencia de la crecida del arroyo Prior (o de La Cava).

Por otra parte, en la CA-3400 (Santa Teresa) en Rota, las brigadas de carreteras de la Diputación de Cádiz estan valorando si es necesario proceder al corte en su totalidad.

En la CA-8201 (Jimena -Puerto Galis) se ha procedido a la retirada de pequeñas piedras y sedimentos arrastrados en diversos puntos de la calzada.

La Diputación ha recomendado extremar la precaución al volante y evitar desplazamientos "si no son absolutamente necesarios".

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 4 de enero, los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 21,00 horas.

En la comarca gaditana del Estrecho, el nivel naranja permanecerá activado desde el comienzo de la jornada hasta las 21,00 horas, con una acumulación de cien litros por metro cuadrado en doce horas. La Aemet ha precisado que las precipitaciones más intensas se esperan "en la mitad occidental de la comarca" y vendrán acompañadas de tormentas. Asimismo, en las zonas gaditanas de Grazalema, la campiña y el litoral está decretada la alerta amarilla desde las 8,00 hasta las 21,00 horas, con acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en doce horas a causa del temporal en el sur de las respectivas comarcas.