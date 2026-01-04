Enviado a los teléfonos el aviso 'EsAlert' a cinco municipios de Cádiz debido al temporal

Archivo - Imagen de archivode una persona se protege de la lluvia con un impermeable. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, que dirige Antonio Sanz, ha remitido este domingo un mensaje masivo a los móviles de los municipios gaditanos de Los Barrios, Castellar, San Roque, Jimena y San Martín del Tesorillo, a causa de los efectos de la borrasca Francis en la provincia de Cádiz.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de la decisión en redes sociales tras elevar la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a aviso naranja el riesgo por lluvias en la zona.

Sanz ha pedido no extremar la prudencia, así como seguir las indicaciones del Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia e Interior de la Junta de Andalucía.

Asimismo, el consejero ha pedido a la ciudadanía de la zona que no crucen zonas anegadas ni transiten por zonas próximas a cauces o ríos. Además, Sanz ha precisado que, en caso de inundación, los vecinos suban a las partes más altas de las casas.