El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) pide evitar desplazamientos tras el desbordamiento del río Hozgarganta

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) ha activado este domingo el Plan de Emergencias Municipal ante el desbordamiento del río Hozgarganta y la posibilidad de desbordamiento del río Guadiaro a consecuencia de la Borrasca Francis.

El Consistorio ha pedido a los vecinos "no realizar desplazamientos que no sean totalmente necesarios y extremar las precauciones" en una publicación en redes sociales ante "el empeoramiento de la situación actual".

Actualmente se encuentra cerrado al tráfico el camino de la Vereda Real y el acceso a la zona de la vaqueriza. Además, el Ayuntamiento ha atendido incidencias de desprendimientos de algunos muros próximos a la zona del río Hozgarganta.

También está cortado el paso del Puente de la Pasada de Alcalá para vehículos y personas debido al desbordamiento y fuerte caudal del río, así como la Pasada de Tréveris, el Vivero y Marchenilla.

CÁDIZ LA PROVINCIA CON MÁS INCIDENCIAS

Andalucía ha registrado poco más de una veintena de incidencias durante la noche del sábado, 3 de enero, y la madrugada de este domingo, 4 de enero, por el paso de la borrasca Francis, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Bajo este contexto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este domingo que, ante estas previsiones meteorológicas provocados en el paso de la borrasca Francis, se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan ante el Riesgo de Inundaciones.

Un total de 13 municipios mantienen activados sus Planes Territoriales de Emergencia de Protección de Civil de ámbito local (PTEL): diez en Málaga (capital, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Cártama, Coín, Estepona, Marbella, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos), dos en la provincia de Cádiz (Algeciras y San Roque) y uno en Almonte, en Huelva.

Los servicios de emergencias han atendido en Algeciras (Cádiz) una quincena de avisos. La mayoría relacionados con anegaciones en viviendas y garajes y balsas de agua en el viario público, que hizo que algún vehículo quedara atascado, sin que haya constancia de daños personales y cuyos ocupantes no requirieron rescate.

Por otro lado, la borrasca ha dejado daños en la costa onubense, especialmente en la playa de Matalascañas. En este lugar, se han registrado graves desperfectos en el paseo marítimo, sin que se hayan registrado daños personales.

LOS AVISOS SE EXTIENDEN HASTA LAS 21,00 HORAS

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 4 de enero, los avisos de nivel naranja por fuertes precipitaciones en Cádiz y Málaga, donde se prevén acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, además de decretar alerta amarilla en el levante almeriense por lluvias.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes en las tres provincias citadas, con previsión de que todos los avisos se suspendan a las 21,00 horas, a excepción del mencionado en el levante almeriense, donde se prevé que se mantenga hasta la medianoche.