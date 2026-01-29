Diputación de Cádiz destaca la labor de las brigadas de carreteras ante las incidencias por el temporal

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, visita la carretera afectada por el temporal. - Nacho Frade - Europa Press

GRAZALEMA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, ha hecho balance de las actuaciones que desde hace varios días viene desarrollando el Área de Cooperación de la institución provincial, en colaboración con otras administraciones, para garantizar la seguridad en la red provincial de carreteras, y ha destacado la labor desarrollada por las brigadas de carreteras.

Martínez del Junco, con miembros del equipo técnico que se encarga del mantenimiento de las carreteras y el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha comprobado los resultados de los trabajos de la brigada de carreteras que ejecuta una limpieza a fondo de la calzada para retirar lodo y sedimentos en la CA-9123, de Gaidovar, cerca de Grazalema, según ha indicado la Diputación en una nota.

En este sentido, ha recordado que las últimas lluvias han provocado múltiples incidencias en carreteras, que también afectan a la red dependiente de la Diputación, las más graves en la comarca de la Sierra, aunque, toda la provincia se ha visto afectada por cortes o desvíos a causa de inundaciones, acumulación de tierra, desprendimientos o deterioro de la calzada.

También el desbordamiento del río Guadalete está provocando importantes incidencias en las últimas horas, que se suman a otras especialmente relevantes en la comarca del Campo de Gibraltar.

La presidenta ha comprobado los resultados de los trabajos de la brigada de carreteras que ejecuta una limpieza a fondo de la calzada para retirar lodo y sedimentos en la CA-9123, de Gaidovar, donde además han sido despejadas las cunetas y restituido la funcionalidad de los sistemas de drenaje.

Almudena Martínez ha expresado su agradecimiento a los equipos de las brigadas de carreteras de la Diputación, así como al personal técnico del Área de Cooperación, que trabajan "a destajo" para atender las incidencias que se vienen produciendo a causa de los últimos temporales.

La presidenta ha explicado que la Diputación ha desplegado todos sus recursos para hacer frente a esta situación, lo que incluye la movilización de las cuatro brigadas de mantenimiento de carreteras, con unos 40 operarios en total. Además, a la maquinaria de que dispone la Diputación en su Servicio de Vías y Obras hay que sumar el apoyo extra que se recibe por parte de Tragsa, que aporta medios externos merced al acuerdo que mantiene vigente con la entidad provincial.

Esta respuesta para aportar la máxima seguridad a los usuarios de las carreteras provinciales se está haciendo con la máxima colaboración entre instituciones, tanto con los ayuntamientos afectados como con la Junta de Andalucía o la Administración del Estado, con quienes se trabaja en estos momentos en los puestos de mando avanzados activados (lo que da pruebas de la importancia de la cogobernanza a la hora de atender sucesos imprevistos, ha destacado Almudena Martínez. También ha hecho mención la presidenta a la labor fundamental del Consorcio Provincial de Bomberos, cuyos efectivos están atendiendo un gran número de incidencias en todo el territorio gaditano.

Almudena Martínez ha hecho un llamamiento a la prudencia a la ciudadanía de la provincia y ha recordado que los desplazamientos se deben limitar al máximo para evitar posibles accidentes.

También el alcalde de Grazalema, Carlos García, ha agradecido el trabajo que se está llevando a cabo desde la Diputación y el contacto permanente que se mantiene entre administraciones y ha querido poner en valor el trabajo que llevan a cabo operarios como los peones de las brigadas de carreteras de la Institución provincial, que ha calificado como "durísimo y en condiciones muy adversas".

Actualmente hay 19 carreteras de la red provincial afectada por incidencias ocasionadas por el temporal, como la CA-5101 (Arcos-Granadilla); CA-4107 (Torrecera-Paterna); CA-3400, de Santa Teresa en Rota; CA-3102, de Macharnudo, en Jerez; CA-3101, de El Barroso, en Jerez; CA-3104, Guadalcacín-Las Mesas; CA-4102, Las Mesas; CA-3113, Puerto Real-La Ina; y CA-3110 La Ina I, la rotonda enlace A-381 y la intersección con CA-3112 por desbordamiento del río Guadalete a su paso por La Ina.

En la Sierra las carreteras afectadas son la CA-6105 de Alberite, entre Villamartín y Arcos; CA-9118 de acceso a Setenil; CA-9104, Grazalema-Zahara de la Sierra por Las Palomas; CA-9108 de Romaila, en Torre Alháquime; CA-9101, Olvera-Coripe; CA-9120, Setenil-Torre Alháquime; y CA-6101, Nacimiento, en Bornos, mientras que en el Campo de Gibraltar están afectdas CA-8201, Jerez-Puerto Galis; CA-8200, San Pablo-San Martín; y la CA-9210 (Santuario), en Tarifa.