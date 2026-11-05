Diputación de Cádiz destaca las llegadas al aeropuerto de Jerez del turismo británico con su mejor año desde pandemia

Información del Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz en el stad de Andalucía en la World Travel Market (WTM) de Londres - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz ha constatado en la World Travel Market (WTM) de Londres con la aerolínea británica Jet2 la repercusión turística de la conexión aérea inaugurada por la compañía y que une el aeropuerto de Jerez de la Frontera con las ciudades de Leeds, Manchester, Birmingham y Londres, donde el turismo británico ha marcado este 2026 su segundo mejor año en llegadas al aeropuerto gaditano de los últimos 15 años y el mejor desde la pandemia de 2020.

En una nota, el patronato ha destacado que de enero a septiembre de 2026 han llegado más de 24.400 turistas británicos en vuelos al aeropuerto de Jerez, una cifra "muy superior" a los 10.462 que llegaron en el mismo periodo de 2025 o los 12.439 viajeros de 2024.

Desde 2010, sólo en el año 2019 han llegado más turistas británicos que este 2026 al aeropuerto gaditano en los nueve primeros meses del año.

En el marco de un encuentro de trabajo en la World Travel Market (WTM) para repasar la operativa puesta en marcha por Jet2 con la provincia de Cádiz, con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial de Cádiz, ambas partes han constatado estos datos.

Esta afluencia de visitantes británicos ha tenido un reflejo directo en la realidad turística de la provincia de Cádiz en relación con el mercado de Reino Unido, donde en el primer semestre de 2026, según datos desglosados por la Plataforma de Inteligencia Turística (PIT), se ha registrado "el máximo histórico" tanto en turistas como en pernoctaciones de personas procedentes de Reino Unido.

Además de comprobar el desarrollo de las conexiones con Birmingham, Manchester, Leeds y Londres, el Patronato de Turismo y Jet2 han valorado el horizonte de actuaciones conjuntas para dar continuidad a la evolución del mercado turístico británico en la provincia gaditana.

El vicepresidente cuarto de la Diputación Provincial de Cádiz y diputado provincial de Turismo, Germán Beardo, ha incidido en que esta apuesta por la conectividad aérea del aeropuerto de Jerez de la Frontera supone "una oportunidad clave" para el crecimiento del sector turístico en la provincia, y que, como tal, se está trabajando por el Patronato de Turismo.

Beardo ha remarcado que la WTM "abre un abanico amplio de acciones, acuerdos y estrategias conjuntas con empresas del sector para avanzar en la generación de economía y empleo ligado al turismo, siempre desde principios de sostenibilidad y conscientes del valor que tiene para el conjunto de la provincia de Cádiz".

La delegación técnica del Patronato de Turismo ha mantenido en la WTM más de una decena de reuniones para avanzar en estrategias de promoción, valorar oportunidades turísticas y de turoperación, y atraer nuevos eventos de referencia en el sector a la provincia de Cádiz.