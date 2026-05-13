Diputación de Cádiz destaca la subida del 10,8% en pasajeros del aeropuerto de Jerez en este inicio de año

Una avión aterrizando por primera vez en el aeropuerto de Jerez de la Frontera (Cádiz) - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Cádiz ha resaltado "el gran comienzo" de año que ha marcado el aeropuerto de Jerez de la Frontera en este 2026 con una subida del 10,8% en el número de personas que han viajado en aviones con salida y llegada en este punto, según datos analizados por la Plataforma de Inteligencia Turística del Patronato, que comprenden el primer cuatrimestre del año.

En una nota, la Diputación ha señalado que la previsión para 2026 es "la mejor de los últimos cinco años" en cuanto a llegadas, ya que se espera que vengan a la provincia de Cádiz casi medio millón de personas en vuelos que aterricen en el aeropuerto, lo que supondría "casi 55.000 pasajeros y pasajeras más que en 2022".

El número de vuelos también crece respecto a años anteriores, con una previsión para 2026 de más de 3.600 vuelos. Parte de este crecimiento se fundamenta en las nuevas conexiones nacionales e internacionales que han empezado a operar con el aeródromo jerezano.

En concreto, este año se puede volar por primera vez de forma directa al aeropuerto de Jerez con la compañía JET2 desde Londres (Reino Unido), y también llega un vuelo del turoperador Belpmoos Reisen desde Berna (Suiza) tanto en primavera como en otoño.

En lo relativo a las conexiones nacionales, la principal novedad la representa el vuelo que llegará desde Santiago de Compostela a partir del mes de junio de la compañía Vueling, y que contribuirá a marcar "un hito histórico" en la provincia, que por primera vez tendrá cinco conexiones aéreas directas en el mismo periodo temporal con localidades del norte de España, ya que a Santiago se unen Barcelona, Oviedo, Santander y Bilbao.

Son más de 3.656 vuelos los que operarán en el aeropuerto gaditano este 2026, superando en más de 500 la cifra alcanzada en 2022. En la actualidad vuelan a Cádiz con una conexión aérea directa 25 destinos, nueve nacionales y 16 internacionales.

La conectividad aérea es uno de los principales ejes de la estrategia de la Diputación para el desarrollo turístico sostenible de la provincia de Cádiz.

En este sentido, la presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha saludado el incremento del número de pasajeros, vuelos y llegadas al aeropuerto de Jerez, así como las conexiones aéreas con nuevos destinos porque "ayudan a cimentar" la competitividad y sostenibilidad de un sector económico que es "estratégico" para la provincia.