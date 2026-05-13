Esteban Morales (PSOE) avisa en Posadas (Córdoba) del "desmantelamiento" por el PP de "la sanidad y la justicia"

Esteban Morales (dcha.) y Emilio Martínez 2º dcha.), junto a otros cargos socialistas, ante los juzgados de Posadas. - PSOE

POSADAS (CÓRDOBA), 13 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M Esteban Morales y el alcalde de Posadas (Córdoba), el socialista Emilio Martínez, han advertido en el municipio maleno sobre "el deterioro y desmantelamiento progresivo de los servicios públicos" por parte del Gobierno andaluz del PP, que preside Juanma Moreno, "especialmente en áreas esenciales, como la sanidad y la justicia".

Así, según ha informado el PSOE en una nota, Morales, durante una atención a medios a las puertas del Centro de Salud de Posadas, ha alertado de la situación que atraviesa la atención sanitaria pública en Andalucía y ha criticado "las largas listas de espera que sufren los pacientes".

"Hay vecinos y vecinas que pidieron cita con su médico de familia antes de que comenzara la campaña electoral y todavía no han sido atendidos. Estamos hablando de esperas de más de 14 y 15 días para ver a un médico de cabecera", ha señalado.

El candidato socialista ha asegurado, además, que "la mala gestión sanitaria del Gobierno andaluz del PP está teniendo consecuencias graves", y se ha referido a los datos conocidos recientemente sobre "sobremortalidad oncológica" en Andalucía, así como a "errores inadmisibles" en campañas de cribado sanitario.

Morales ha defendido que el PSOE y su candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, tienen "un plan real para rescatar la sanidad pública, basado en una inversión adicional de 3.000 millones de euros para reforzar el sistema sanitario andaluz", pues "necesitamos contratar a 18.000 profesionales más entre médicos, enfermeros y personal sanitario, reducir las listas de espera y recuperar servicios públicos que el PP está derivando a empresas privadas".

Morales ha criticado que Andalucía siga "a la cola de España en inversión sanitaria por habitante, con 1.657 euros por persona frente a comunidades que superan los 2.300 euros. El dinero público debe ir a fortalecer la sanidad pública y no a hacer negocio con empresas privadas amigas del Partido Popular", ha señalado.

JUZGADOS DE POSADAS

Posteriormente, Morales y Martínez se han desplazado a las puertas de los juzgados de Posadas para criticar también la situación de la administración de justicia en la comarca, rechazando el alcalde maleno las explicaciones ofrecidas por la Junta sobre "un supuesto problema de espacio en las instalaciones judiciales" y ha asegurado que "existen informes técnicos que acreditan que el edificio es adecuado y que, además, dispone de posibilidades de ampliación mediante inmuebles anexos municipales".

"El verdadero problema de los juzgados --ha explicado-- es la falta de medios humanos y materiales", porque, según ha lamentado, "no se cubren bajas, no se convocan plazas y el sistema informático falla constantemente".

Martínez ha criticado, además, la propuesta planteada por la Consejería de Justicia al Ayuntamiento de Posadas para que sea el propio Consistorio quien adquiera el edificio actual, mientras la Junta proyecta nuevas instalaciones.

"No entendemos la obsesión del Partido Popular por sacar servicios públicos del casco urbano de Posadas. Ya lo intentaron con la piscina pública y ahora quieren hacerlo también con el centro de salud y los juzgados", ha señalado.

El alcalde ha defendido que los servicios públicos "deben mantenerse accesibles para toda la ciudadanía", y ha garantizado que el Ayuntamiento seguirá "trabajando para evitar la pérdida de infraestructuras fundamentales para el municipio y la comarca", prometiendo que, mientras sea alcalde, "los servicios públicos no desaparecerán del casco urbano y Posadas seguirá siendo cabeza judicial de la comarca".